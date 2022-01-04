شوف حقق أكبر استفادة مع عروض بداية العام داخل أسواق لولو هايبر ماركت

حقق أكبر استفادة مع عروض بداية العام داخل أسواق لولو هايبر ماركت بالمنطقة الشرقية ومع أخر يوم في عروض بداية العام الجديد والتي بدأت منذ يوم 1 يناير الماضي وتنتهي اليوم الموافق 4 يناير من عام 2022 وفي تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل، على عدد كبير من منتجات المنزل العصري والمنتجات الغذائية وأجهزة الهواتف المحمولة والإلكترونيات، تلك العروض متوفرة فقط وحصرياً في كافة فروع لولو هايبر ماركت داخل المملكة.

أسواق لولو هايبر ماركت: