شوف حقق أكبر استفادة مع عروض بداية العام داخل أسواق لولو هايبر ماركت

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عمر شويل - جدة حقق أكبر استفادة مع عروض بداية العام داخل أسواق لولو هايبر ماركت - ثقفني
حقق أكبر استفادة مع عروض بداية العام داخل أسواق لولو هايبر ماركت بالمنطقة الشرقية ومع أخر يوم في عروض بداية العام الجديد والتي بدأت منذ يوم 1 يناير الماضي وتنتهي اليوم الموافق 4 يناير من عام 2022 وفي تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل، على عدد كبير من منتجات المنزل العصري والمنتجات الغذائية وأجهزة الهواتف المحمولة والإلكترونيات، تلك العروض متوفرة فقط وحصرياً في كافة فروع لولو هايبر ماركت داخل المملكة.
أسواق لولو هايبر ماركت:
- وفر مع عروض لولو هايبر ماركت المنطقة الشرقية على وجبة كومبو دجاج بروستد بسعر 11.90 ريال سعودي للوجبة بعد التخفيض المقدم من أسواق لولو وأما بالنسبة لسعر الوجبة قبل التخفيض المقدم للعملاء هو 16.40 ريال سعودي.
- عرض على كيلو لحم بقري مقلي بسعر 35.90 ريال سعودي وبدلاً من السعر الأصلي للكيلو قبل الخصم وهو 44 ريال سعودي.
- تخفيض على كيلو كبسة لحم بسعر البيع الأساسي للعملاء قبل الخصم هو 46.20 ريال سعودي. وأما سعر البيع بعد الخصم لكافة عملاء هايبر لولو هو 38.90 ريال سعودي.
- كما تستطيع الاستفادة من خصومات لولو هايبر ماركت على كيلو بسبوسة سادة بسعر 15.90 ريال سعودي وهو سعر البيع للعملاء بعد الخصم المقدم من لولو السعودية، وأما بالنسبة لسعر البيع قبل الخصومات المقدمة من لولو للعملاء هو 22 ريال سعودي.
- حبة مناقيش دجاج بالجبنة سعر الحبة الواحدة قبل الخصم هو 6.05 ريال سعودي للعملاء داخل المملكة. وسعر الحبة بعد التخفيض للعملاء هو 3.90 ريال سعودي.
- احصل على تخفيضات لولو السعودية على سمك تكا وزن 500 جم بسعر البيع الأصلي. قبل الخصومات المقدمة من لولو هايبر ماركت للعملاء وهو 32.95 ريال سعودي. وأما بالنسبة لسعر البيع الأساسي للعملاء بعد الخصم هو 24.45 ريال سعودي.
- أيضا يمكنك شراء حبة وزن 500 جرام من كاجو مشوي بسعر 24.90 ريال سعودي وهو سعر البيع بعد التخفيض. بدلا من السعر البيع قبل التخفيض وهو 32.95 ريال سعودي.
- كرواسون بالزبدة صغير 12 قطعة بسعر 12.90 ريال سعودي، وسعر شريحة كيك بالشوكولاتة عدد 5 شرائح بسعر 6.90 ريال سعودي.
- كيلو جوز أمريكي عادي بسعر 44.90 ريال سعودي بدلاً من سعر 69 ريال سعودي. لوز أمريكي الكيلو بسعر 32.90 ريال. حبوب دوار الشمس محمص / سادة الكيلو بسعر 11.90 ر.س.
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