نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثلاث طرق مذهلة لتبييض الملابس الباهتة وعودتها كما هي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحافظ كل شخص على نظافته الشخصية من خلال مظهره الخارجي وأن تبقي ملابسه نظيفة وذات مظهر جذب ومنظم، ولكن بالرغم من الإهتمام بالملابس الفاتحة ذات الألوان البارزة مثل الألوان البيضاء خاصه للأطفال والشباب إلا أن تلك الألوان تكون أكثر عرضه للتلوث والاتساخ، ولا تعتبر الغسالة وسيلة كافية لتنظيف تلك الملابس البيضاء وإزالة البقع لذلك توجه الأمهات مشكلات كبيرة عند غسل الملابس ذات الألوان الفاتحة، لذلك يتم البحث باستمرار عن طرق لتنظيف وتبييض الملابس فلا تعتبر عودة الألوان كما هي قبل غسلها أمر سهل خاصةً أنه في كثير من الأحيان ما تتعرض الملابس إلي البهتان ونقدم لكم اليوم الحل السريع لتبييض الملابس من خلال هذا المقال.

طرق لتبييض الملابس الفاتحة

وصفة الليمون الحامض:

عند الرغبة في تحضير الملابس التي يتم غسلها نقوم باستبدال مسحوق الغسيل إلي عصير الليمون الحامض مقدار كأس من العصير وأن نقوم بترك الغسيل في الغسالة حتى يأخذ دورة كاملة وعند إخراج الملابس نلاحظ أنها أصبحت ذات ألوان بارزة ونظيفة وذات رائحة منعشة بسبب الليمون.

وصفة الخميرة الفورية:

يدخل مكون الخميرة الفورية في الكثير من المكونات وقد ثبت أنه يساعد على تنظيف الملابس بشكل رائع وتبدو كأنها جديدة لذلك يمكنك تحضير كيس من الخميرة الفورية ووضعه في درج المسحوق بدلاً من مسحوق الغسيل ووضع الملابس المراد تنظيفها بشكل عميق ثم نتركها حتى تأخذ دورة كاملة فإنها تساعد على تنظيف الملابس.

وصفة حبوب الأسبرين:

على الرغم من جاذبية الألوان البيضاء إلا أنها تبدو مرهقة أثناء التنظيف ولكن بعد استخدام تلك الوصفة التي تبدو مجهولة إلى الكثير من الأشخاص يمكنك الاستمتاع بملابس بيضاء لامعة، عن طريق الذوبان حوالي خمس حبات من حبوب الأسبرين في كوب من الماء ثم وضعهم في طبق عميق بالإضافة إلي الماء حتى تخمير الملابس ونتركها حوالي ست ساعات وبعد ذلك يتم وضعها في الغسالة وغسلها بالطريقة المعتادة ونلاحظ كيفية لمعان الهدوم مرة أخرى وعودة الملابس نظيفة، ويمكنك استخدام الوصفة مع جميع الألوان باستمرار فهي تناسب جميع الألوان.