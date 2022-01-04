نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض سوبر ماركت العثيم السعودية وتخفيضات يناير 2022 على منتجات طازج العثيم في المقال التالي
عروض سوبر ماركت العثيم السعودية، عروض أسواق عبدالله العثيم للسنة الجديدة موضوع يبحث عنه جميع المواطنين بالمملكة العربية السعودية وذلك من أجل معرفة العروض التي سيقوم بتقديمها العثيم في بداية السنة الجديدة، وذلك لأنهم كما اعتادوا أن أسواق العثيم تقدم عروض متميزة للغاية ومنتجاتها وذات جودة عالية مما يجعل الجميع ينتظر هذه العروض، وخلال موضوع اليوم سأتحدث عن أسواق العثيم والعروض التي تقدمها هذه الأيام.
عروض العثيم يناير 2022 يتم تحديثها باستمرار والخصم على اللوازم المنزلية يتعدى ال50%
عروض العثيم الاسبوعية الاسبوعية
أسواق عبد الله العثيم بالمملكة العربية السعودية مؤسسها هو عبدالله العثيم وهو من يديرها أيضًا، كما أن هذه الشركة ممتازة للغاية وتعتبر من الشركات المساهمة في السعودية.
كما انها تتميز بمنتجاتها ذات الجودة العالية و عروضها الأسبوعية المتميزة، والتي ينتظرها العديد من الأشخاص ويوجد داخل هذه الأسواق جميع ما يحتاجه المنزل من أدوات منزلية ومنتجات غذائية ومنظفات والعديد والعديد من المنتجات الأخرى.
العثيم العروض الترويجية ومنتجات أسواق العثيم يناير 2022
تقدم اسواق العثيم مجموعة من العروض على منتجاتها هذه الأيام بمناسبة السنة الجديدة وتتمثل فيما يأتي:
- عروض العثيم اليوم الاثنين يوجد يوسفي باكستاني 2 كيلو بسعر 5.95 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم يوجد ليمون شبك سعر 2 ربطة 2.50 ريال سعودي.
- مهرجان الطازج العثيم يوجد برتقال أبو صرة سعر الكيلو 2.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين يوجد كيوي سعر 2 كيلو منه 10.95 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم يوجد جزر مستورد سعر الكيلو 6.50 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم يوجد تمر برحي سعر 2 حبة 14.50 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم يوجد كلمنتينا سعر الكيلو 3.75 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب يوجد وز سعر الكيلو 3.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم يوجد بخاري حمراء سعر الكيلو 13.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده يوجد تفاح رويال جالا بسعر 5.95 ريال سعودي.
- عروض الاثنين العثيم يوجد باذنجان اسود صغير وطني سعر 2 كيلو منه 7.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاسبوعيه يوجد طماطم محمي سعر الكيلو 3.95 ريال سعودي.
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