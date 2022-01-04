نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لاب توب جرير 2022 وتحديث عروض الكمبيوتر المحمول ولوازمها وأيضا الجوالات في المقال التالي
عروض لاب توب جرير، عروض jarir bookstore مكتبة جرير السعودية، وموضوع تداولته العديد من مواقع البحث المختلفة خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك لأن مجموعة مكتبات جرير من أفضل الشركات التي تقدم أجهزة إلكترونية وأدوات مكتبة ذات جودة عالية وأيضًا جميع الأجهزة المنزلية، ونهاية كل أسبوع تقوم مكتبات جرير بتقديم العديد من العروض على المنتجات الخاصة بها وفي كثير من الأحيان تصل الخصومات في مكتبة جرير إلى 50% من السعر الأصلي، وإليكم اليوم عروض مكتبة جرير لبداية السنة.
عروض jarir bookstore مكتبة جرير المجمعة وأحدث تخفيضات يناير 2022 على الجوالات واللابتوب والأجهزة اللوحية
عروض جرير اليوم
مجموعة مكتبات جرير من أشهر المكتبات الموجودة في المملكة العربية السعودية، ويوجد لها عدد كبير جدًا من الفروع وصل إلى الآن حوالي 32 فرع، كما أن عدد كبير من الأشخاص يعملون في مكتبة جرير حوالي 1200 عامل متواجدين من أجل تلبية احتياجات العملاء، وفرع جرير متواجدة في جميع المدن الموجودة بالمملكة.
تخفيضات جرير وعروض جرير لبداية السنة الجديدة 2022
تقدم مكتبة جرير مجموعة من العروض على العديد من منتجاتها بمناسبة عام ميلادي جديد، وإليكم بعض هذه العروض :
- اسعار اللاب توب في السعودية مكتبة جرير يوجد لاب توب هواوي بحجم 13.6 بوصة، بسعر مميز جدً فقط 6999 ريال سعودي.
- بطاقة خصم جرير يوجد لاب توب ميت بوك دي 15 بسعر 1999 ريال سعودي.
- عروض جرير هواوي هواوي ميت بوك دي حجمه 15.6 بوصة بسعر 2399 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم لابتوب هواوي ميت بوك حجمه 14 بوصة بسعر مميز جدًا فقط 4499 ريال سعودي.
- لابتوب جرير يوجد لابتوب هواوي من نوع هواوي حجمه 13.6 بوصة من الجيل الحادي عشر بسعر 6999 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير يوجد لابتوب من هواوي ميت بوك 14 بسعر 2799 ريال سعودي.
- عرض جرير يوجد لابتوب من هواوي ميت بوك 13 وبسعر 4499 ريال سعودي.
- التقسيط من جرير يوجد لابتوب من هواوي ميت بوك 14 بحجم 13 بوصة بسعر 3799 ريال سعودي.
- سامسونج فولد جرير وهاتف سامسونج جالكسي زد فولد 3، رام 12سعته التخزينية 256 جيجابايت، سعره 6499 ريال سعودي.
- بطاقة سامبا جرير يوجد حافظة مع قلم سعرها 299 ريال.
- عروض مكتبة جرير يوجد شاشة تلفزيون شاومي حجمها Mi TV P1،55 بوصة ، سعرها 1699 ريال سعودي
- مكتبة جرير اون لاين لابتوب من النواع ديل، عليه خصم حتى يصل إلى 1200 ريال سعودي.
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