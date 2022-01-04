فتحي بشرتك عشر درجات بكريم الشوفان القوي في المنزل

يعتبر كريم الشوفان من الوصفات الطبيعية التي تساعدك في الحصول على بشرة بيضاء خالية من الشوائب والبقع الداكنة ونضرة ويمكن استخدام كريم الشوفان في كل مناطق الجسم لترطيب وتبييض وتقشير البشرة والعناية بها لأنه مكون طبيعي ويعتبر كريم الشوفان من أفضل الكريمات التي يُنصح بها كل فتاة وسيدة لتستخدمه على وجهها لأنه يحتوي على فوائد كثيرة للجسم ويحتوي على مواد مضادة للأكسدة ويعمل على تقليل التهابات الوجه والحكة ويعتبر مثالي لبشرة الوجه الجافة.

مكونات تحضير كريم الشوفان لتفتيح البشرة

ربع كوب من الشوفان

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو

نصف ملعقة صغيرة من النشا

ملعقة صغيرة من العسل

نصف كوب من الماء

طريقة تحضير كريم الشوفان لتفتيح البشرة

نضع الشوفان في الماء ونتركه لمدة ليلة كاملة بعد ذلك نحضر الخلاط ونطحن الشوفان حتى نحصل على خليط ناعم.

نقوم بتصفية الخليط بقطعة شاش نظيفة ونأخذ الماء ونضيف إليه نصف ملعقة صغيرة من النشا ونقلبهم جيدا.

نضع الخليط في حمام مائي حتى نحصل على قوام كريمي.

نرفعه من على النار ونقوم بإضافة ملعقة العسل وزيت اللوز ونقلبهم جيدا.

نضع الكريم في علبة نظيفة ويحفظ في الثلاجة لمدة أسبوع.

نستخدمه بعد غسل الوجه وتجفيفه وتدلكه على الوجه لمدة دقيقتين.

نتركه على الوجه من الليل حتى الصباح ويغسل بالماء الدافئ ثم البارد حتى تغلق المسام ونستخدمه يوميا حتى نحصل على نتائج أفضل.

مكونات تحضير كريم الشوفان والكركم لتفتيح البشرة

ملعقتين من الشوفان الناعم

نصف كوب عصير طماطم بيور

ملعقة كبيرة من الكركم

طريقة تحضير كريم الشوفان والكركم لتفتيح البشرة

نحضر وعاء ونضع به الكركم والشوفان ونقوم بمزجهم معا ونضيف إليهم عصير الطماطم.

نقلبهم جيدا حتى نحصل على عجينة متماثلة وسهلة الفرد ثم نقوم بوضعها على الوجه بعد غسله لمدة ربع ساعة وبعد ذلك نشطف.

نكرر وضع الكريم على البشرة لمدة ثلاث مرات في الأسبوع.

فوائد الشوفان للوجه