شوف تخفيضات غسالات وثلاجات بنص السعر من أكسترا أقوى التخفيضات في السعودية

تقدم شركة أكسترا المتخصصة في بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية أقوى وأهم التخفيضات في المملكة السعودية، حيث تقدم هذا الشهر تخفيضات غسالات وثلاجات بنص السعر، حيث وصلت الخصومات على الغسالات الاوتوماتيك إلى 50% ووصلت التخفيضات على الثلاجات إلى 44%، مع العلم أن هذه العروض القوية من أفضل الشركات العالمية المعروفة بالجودة والتكنولوجيا المتقدمة.

غسالات وثلاجات بنص السعر من أكستر أقوى التخفيضات في السعودية

يمكن الآن الحصول على فرصة رائعة من خلال الشركة بالمملكة أكسترا وهي الحصول على أجود وأفضل أنواع الثلاجات والغسالات بأسعار مميزة جداً تصل إلى نصف السعر الأصلي للمنتج، كما أنها تقدم عروض أخرى مميزة جداً على جميع الأجهزة ولكن نحن اخترنا لكم اليوم الغسالات والثلاجات نظراً لأهمية وجودهم بكل منزل.

عروض وتخفيضات الغسالات من أكسترا

تقدم شركة اكسترا غسالة ماركة كلاس برو نظام فتح علوي باللون الأبيض، سعة 7 كيلو، بسعر 799 ريال بدلاً من سعر 1599 ريال.

وغسالة اتومايتك ماركة كاندي باللون الأسود نظام فتح امامي، سعة 9 كيلو، بسعر 1999 ريال بدلاً من 3399 .

كما تقدم شركة اكسترا غسالة اتوماتيك ماركة سامسونج الشهير، يمكنها غسل وزن 9 كيلو ملابس، متوفرة باللون الفضي الغامق بسعر 2399 ريال بدلاً من 3699 ريال.

غسالة ماركة إل جي نظام فتح أمامي، سعة 12 كيلو، تعمل بنظام الواي فاي، متوفرة باللون الأبيض، بسعر 3499 ريال بدلاً من سعر 5899 ريال.

وغسالة اتوماتيك من شركة LG، تضم ميزة الواي فاي باللون الفضي، سعة 15 كيلو، يمكنك الحصول عليها بسعر 4299 ريال بدلاً من 7399 ريال.

عروض وتخفيضات الثلاجات من كسترا

يمكن الحصول على ثلاجة ماركة هاير عدد 2 باب باللون الفضي، مقاس 17.8 قدم وسعة 504 لتر، مزودة بتقنية DEO TECH، وموفرة للطاقة بسعر 2899 ريال بدلاً من 4799 ريال.

وثلاجة ماركة باسونيك 2 باب زجاجي متوفرة باللون الأسود، مع شاشة تعمل باللمس تحتوي كاميرا داخلية، مقاس 18 قدم، مع ضمان 10 سنوات، بسعر 4299 ريال بدلاً من 5399 ريال.

ثلاجة ماركة دايو متوفرة باللون الأبيض باب واحد، مقاس 19.8 قدم، ضمان 10 سنوات، بسعر 3499 ريال بدلاُ من سعر 5899 ريال.

كما يمكن الآن شراء ثلاجة ماركة توشيبا، مقاس 21.5 قدم، باللون الفضي مصنوعة من الأستيل، بسعر 4199 ريال بدلاً من سعر 5499 ريال.

ثلاجة ماركة سامسونج باللون الفضي 2 باب، مقاس 22.9 قدم وسعة 647 لتر، بسعر 4899 ريال بدلاً من 5999 ريال.

وثلاجة ماركة إل جي الشهيرة، 2 باب متوفرة باللون الرمادي الغامق، مقاس 21.6 قدم، بسعر 4599 ريال بدلاً من سعر 7399 ريال.