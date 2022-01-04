شوف عروض جرير الشهرية 50% خصم اول العام تسوق الآن واغتنم الفرصة

عروض جرير الشهرية، تكون مكتبة جرير شركة من الشركات الرائدة بالسوق المتخصص في متطلبات المكاتب والمدارس، كما يتواجد الألعاب التي تخص الأطفال، والأجهزة الكهربائية والبرامج والأجهزة الإلكترونية والبرامج والآثاث المكتبي أيضًا، كما أن مكتبة جرير تمتاز بالسمعة الحسنة والرائعة التي نالت على شعبية واحترام كبير في جميع أرجاء المملكة العربية بين جميع الزبائن ومجتمع الأعمال، حيث أن الشخص الذي قام بتأسيس تلك الشركة هو “عبدالرحمن ناصر العقيل”.

عروض جرير الشهرية 60% خصم راس السنة كل عام وانت بخير

عروض جرير الشهرية

مكتبة جرير تعد مكتبة كبيرة وقوية بين كافة المتاجر بالمملكة العربية السعودية، إلى أن تم وصول عدد فروع مكتبة جرير نحو تسعة وثلاثون فرعًا في العديد من المناطق في المملكة العربية السعودية، حيث يكون عدد الموظفين في مكتبة جرير حوالي ألف ومائتين فرع من متنوع الجنسيات، حيث أن الفرع الأول الخاص بمكتبة جرير بدأ في سنة 1979 بمحل كان حجمه صغير يختص في بيع الأدوات القرطاسية والمدرسية والكتب والمجلات المتواجدة في شارع المتنبي بالرياض.

عروض جرير السعودية

خصومات جرير اليوم كمبيوتر المحمول من النوع ديل كور أي يكون بسعر 2200 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تخفيضات جرير الشهرية كمبيوتر المحمول من النوع ايسر كور اي 4 بسعر 949 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. تنزيلات جرير الأسبوعية كمبيوتر المحمول من النوع اسوس كور أي 7 يكون بسعر 5000 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تنزيلات جرير الشهرية

عروض جرير اليوم سعر كمبيوتر المحمول من النوع لينوفو كور أي5 يكون 1800 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات جرير اليومية آبل ماك المحمول مع معالج كور أي يكون بسعر 5400 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة. خصومات جرير الشهرية كمبيوتر المحمول من النوع اتش بي كور اي 7 يكون بسعر 6700 ريال سعودي، السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

تخفيضات جرير الأسبوعية