شوف عروض جرير اليوم على الجوال والشاشات تصل ل 50% أقوى الخصومات

عروض جرير في السعودية من المواضيع التي يتم البحث عنها من قبل الكثير من الأشخاص في الوقت الحالي هي عروض شركة جرير الحالية، حيث تضم هذه العروض الكثير من المنتجات التي تخص عدد كبير من الأقسام المتاحة في الشركة، وتعتبر شركة جرير من أقدم الشركات التي تم تأسيسها في المملكة والتي يوجد الكثير من العملاء الذين يعتمدون على هذه الشركة في شراء كل احتياجاتهم.

عروض جرير في السعودية

شركة جرير واحدة من أفضل الشركات الموجودة في المملكة العربية السعودية حيث تتخصص هذه الشركة في بيع كل مستلزمات الدراسة وأدوات المدرسة المختلفة بالإضافة إلى أن فروع جرير تضم أكبر مجموعة من الكتب العربية والأجنبية في كل الأقسام والتي يبحث عنها الطلاب.

يوجد في فروع جرير أقسام خاصة بالإلكترونيات والأجهزة الكهربائية وكل الأجهزة الحديثة التي تم الإعلان عنها مؤخراً، وتقوم الشركة ببيع هذه الأجهزة بأسعار مخفضة خلال فترة العروض التي تقوم الشركة بتقديمها، وتقدم الشركة بالإعلان عن هذه العروض من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها أو من خلال فروع شركة جرير.

عروض جرير

سعر جهاز هواوي ميت بوك اكس برو كمبيوتر محمول 6999 ريال سعودي بدلاً من سعر 7499 ريال سعودي.

سعر جهاز هواوي ميت بوك دي 15 كمبيوتر محمول 1999 ريال سعودي بدلاً من سعر 2599 ريال سعودي.

سعر جهاز هواوي ميت بوك دي 15 كمبيوتر محمول سهل التنقل 2399 ريال سعودي بدلاً من سعر 2899 ريال سعودي.

تخفيضات مكتبة جرير