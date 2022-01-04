شوف أقوى عروض ساكو الأوفر على مختلف الأجهزة المنزلية والكهربائية بخصومات مذهلة لا تفوتها

تقدم ساكو أقوى العروض والخصومات بمناسبة نهاية عام 2021، وبداية العام الجديد على على أكثر من ألف منتج مختلف بخصومات كبرى. فعروض نهاية العام من ساكو مازالت مستمرة حتى 8 يناير 2022، أو حتى نفاذ الكمية على مختلف الأجهزة. ففي هذا المقال نستعرض لكم أهم ما ورد في مجلة ساكو من أجهزة كهربائية ومنزلية، وصانعات القهوة والغلايات كل هذا وأكثر بتخفيضات جبارة لا تفوتها Saco.

أقوى عروض ساكو الأوفر على صانعات القهوة والغلايات

الكثير من محبي القهوة يبحث عن أهم الماركات العالمية من صانعات القهوة وأفضلها وأفضل الخصومات نقدمها لكم من خلال متاجر ساكو.

خصم 120.75 ريال على صانعة قهوة الاسبريسو، بسعة 1.2 لتر، يعمل بقوة 8500 واط. بسعر 379 ريال بدلاً من 499.75 ريال سعودي.

خصم 1000 ريال على صانعة القهوة الأوتوماتيكية، سعة الجهاز يكفي لعمل 400 كوب، يعمل بقوة 1450 واط. كم أن الجهز مزود بإبريق حليب حافظ للحرارة، بالإضافة لنظام لاتيه كريم التلقائي. بسعر 3999 ريال بدلاً من 4999 ريال سعودي.

لعشاق القهوة التركية نقدم لكم محضرة القهوة التركية، تكفي لعمل أربع كؤؤوس، وبقوة 450 واط. كما يتوفر منها أكثر من لون. بسعر 229 ريال بدلاً من 379.75 ريال سعودي، ووفر 150.75 ريال.

خصومات ساكو المذهلة على الأجهزة المنزلية

ابهري أسرتك وضيوفك بطقم السفر المتكامل، والأمن لاستخدامه في الميكرويف، وغسالة الصحون، المكون من 24 قطعة خزف أبيض يكفي ل 6 أشخاص، بسعر 79 ريال بدلاً من 105.75 ريال سعودي.

احصل على حافظة الأرز بسعة 12 كيلو، بسعر 39.75 ريال سعودي.

Saco Offers على الأجهزة الكهربائية

خصم 70.75 ريال على مكنسة يدوية، بسرعة 7.2 فولت، تستخدم في التنظيف الجاف والرطب. بسعر 179 ريال بدلاً من 249.75 ريال سعودي.

وفر 320 ريال على ممسحة بخار متعددة الاستخدام 15 في 1، ومزودة بقفاز بخار يعمل يقوة 1300 واط. بسعر 659 ريال بدلاً من 949 ريال سعودي.

خصومات ساكو الكبرى على المفروشات الداخلية

خصم 200 ريال على كرسي استرخاء دوار، مقاس 100*98*105 سم، متوفر باللون الرمادي والأسود. كما يتوفر لديهم خدمة التقسيط، بسعر 1199 ريال بدلاً من 1399 ريال سعودي.

عروض ساكو الأوفر على فايات الحطب للشتاء