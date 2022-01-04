شوف منكم وفيكم خصومات تصل إلى 53% عند شراء مقاضيك الشهرية من أسواق العثيم

يبدأ أسواق العثيم عامه الجديد بأقوي عروض اليوم الواحد يوم أثنين من كل أسبوع يقام مهرجان الطازج منكم وليكم وهذا الأسبوع تقدم كيلو علينا وكيلو عليك 1+1 تقدم تشكيلة متنوعة على الخضروات والفاكهة واللحوم الطازجة بسعر التكلفة اغتنمي فرصة العرض وأشتري بأسعار فائقة من مستلزمات وأدوات المطبخ بأقل تكلفة ممكنة لجميع عملائها وبجميع الفروع يبدأ العرض فقط يوم الاثنين.

منكم وفيكم خصومات تصل إلى 53% عند شراء مقاضيك الشهرية من أسواق العثيم

كما تقدم تخفيضات رائعة بأقوي العروض المختار بعناية على مقاضيتك الشهرية وخصومات تصل إلي 53% على السلع التمونية والبقالة والمواد الغذائية ويبدأ العرض يوم الثلاثاء الموافق 4 يناير 2022 يجب عليكم الذهاب بزيارة أقرب فرع لكم لللاستمتاع بالتسوق.

وفر 23% مع عروض العثيم وأشتري سكر ناعم من الأسرة 10 كيلو بسعر 26.95 ريال سعودي بدلاً من 34.95 ريال سعودي متاح لكل عميل شراء 2 كيس.

أشتري رز الوليمة مزة بسمتي واستفيدي بخصم 26% وزن الكيس 10 كيلو سعر الكيس 59.95 ريال سعودي بدلاً من 80.95 ريال سعودي متوفر شراء 2 كيس لكل عميل.

أشتري نيدو المدعم علبة 2500 جرام بخصم 35% سعر الحبة 59.95 ريال سعودي بدلاً من 91.95 ريال سعودي ويمكن شراءه ببطاقة أكتساب.

متوفر 3 حبات من تونة جرين فارمز حفيف قطع وزن 170 جرام ووفري 28% عند الشراء سعر العرض 11.95 ريال سعودي.

حافظي أدوات مطبخك واستخدمي صابون فيري بلس ليمون 250 جرام متاح شراء 3 حبات لكل عميل ووفري 41% سعر الحبة 13.95 ريال سعودي بدلاً من 23.50 ريال سعودي.

عرض خاص بسعر أوفر أشتري زيت عافية ذرة 2 × 1.5 لتر سعر الرابطة 36.95 ريال سعودي بدلاً من 52.95 ريال سعودي وفري 30% عند الشراء.