شوف هدايا قيمة وعروض توفير استثنائية من مكتبة جرير على الشاشات واللاب توب

هدايا قيمة وعروض توفير استثنائية من مكتبة جرير على الشاشات واللاب توب ضمن تخفيضات يناير 2022، لم تتوقف عروض جرير مع نهاية ديسمبر الماضي كما كان متوقعاً، بل انطلقت مزيد من الخصومات الجديدة على مجموعة من الشاشات والأجهزة الإلكترونية المختارة. حيث توفرت شاشة هاير باللون الأسود دي ال اي دي 70 بوصة بدقة 4K الترا إتش دي ونظام تشغيل أندرويد، وبلغ سعرها 2999 ريال بدلاً من 5599 ريال بخصم يصل إلى 46% مع هدايا بقيمة 849 ريال. توفرت أيضاً شاشة أندرويد سوني باللون الفضي دي ال اي دي 55 بوصة بدقة 4K الترا إتش دي، وبلغ سعرها 3049 ريال بدلاً من 5999 ريال بخصم يصل إلى 49% ضمن أحدث عروض جرير.

أحدث تخفيضات مكتبة جرير يناير 2022

توفرت مع انطلاق عروض جرير لشهر يناير الجاري شاشة ال جي سمارت 70 بوصة دقة 4K الترا إتش دي، وبلغ سعره 4199 ريال بدلاً من 6899 ريال بخصم 39%، كما توفرت نفس الشاشة مقاس 65 بوصة بسعر 3549 ريال بدلاً من 6099 ريال بخصم يصل إلى 42%. توفرت أيضاً شاشة سامسونج سمارت 70 بوصة دقة 4K الترا إتش دي باللون الرمادي، وذلك بسعر 4499 ريال بدلاً من 6999 ريال وخصم يتجاوز 36%. وتوفرت في أحدث عروض الشاشات بمكتبة جرير شاشة أندرويد من نوع تي سي ال 65 بوصة دقة 4K الترا إتش دي، وبلغ سعرها 5499 ريال بدلاً من 7999 ريال قبل الخصم.

عروض اللاب توب والأجهزة الإلكترونية

يتوفر هواوي ميت بوك دي 15 إنتل كور اي 3 الجيل العاشر بشاشة مقاس 15.6 بوصة وإنتل يو إتش دي جرافيكس، السعة 256 جيجابايت هارد اس اس دي والسعر 1999 ريال بدلاً من 2599 ريال بخصم 23%، كما يتضمن العرض هدايا بقيمة 268 ريال. يتوفر أيضاً نفس الجهاز ولكن إنتل كور اي 5 مع نفس مواصفات الشاشة والجرافيكس والسعة، وبلغ سعره 2399 ريال بدلاً من 2899 ريال بخصم 17%. وتوفر هواوي ميت بوك 14 إنتل كور اي 7 الجيل 11 بشاشة 14 بوصة وإنتل ايريس اكس اي جرافيكس، السعة 512 جيجابايت اس اس دي والسعر 4499 ريال بدلاً من 4999 ريال.

يتوفر أيضاً ضمن العروض الجديدة على اللاب توب لدى مكتبة جرير هواوي ميت بوك 13 إنتل كور اي 7الجيل 11، شاشة 13 بوصة وجرافيكس إنتل ايريس اكس اي بسعة 512 جيجابايت اس اس دي، بلغ سعره داخل العرض 4499 ريال بدلاً من 4999 ريال بخصم 10%. ويتوفر هواوي ميت بوك دي 14 إنتل كور اي 5 الجيل 10 بشاشة 14 بوصة وإنتل جي ام ايه جرافيكس عالي الدقة، السعة 512 جيجابايت اس اس دي والسعر 2799 ريال بدلاً من 3299 ريال بخصم 15%، ويتوفر نفس الجهاز ولكن بمعالج من الجيل 11 و جرافيكس إنتل ايريس اكس اي، وبلغ سعره 3499 ريال بدلاً من 3999 ريال مع توفير خمسمائة ريال في أحدث تخفيضات مكتبة جرير.