شوف عروض لولو هايبر ماركت بداية العام للأجهزة الكهربائية وتخفيضات غير أي وقت

عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية تقدم تخفيضات استثنائية بمناسبة بداية العام الجديد، فكما اعتادت مجموعة شركات لولو هايبر ماركت للتسوق والبيع بالتجزئة على مشاركة عملائها القيمين في المناسبات المتعددة والمختلفة بطريقتها، تقدم لكم اليوم أقوى العروض والتخفيضات على السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية المختلفة بالإضافة إلى عروض الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية من أفضل وأشهر الماركات العالمية بأوفر الأسعار، فشعار مجموعة لولو للتسوق هو لولو هايبر ماركت حيث يأتي العالم بين يديك، فتقدم لكم متعة التسوق ومن خلال هذا المقال سوف نعرض لكم أهم العروض الخاصة بقسم الأجهزة الكهربائية والهواتف الذكية لهذا الأسبوع.

عروض الأدوات المنزلية بمناسبة السنه الجديده:

ماي فلاور ترمس ستيل سعة واحد لتر متنوع ومتوفر بألوان غاية في الرقة والذوق بسعر 99 ريال سعودي بدلاً من 165 ريال.

صحن منارة مستدير ستيل بسعر 24 ريال سعودي بدلاً من 39 ريال.

سوبر وير طقم عشاء ميلامين مكون من 50 قطعة مختلفة ومتعددة بسعر 239 ريال سعودي بدلاً من 349 ريال.

كوركوماز طقم أواني طهي ستيل مكون من 9 قطع بسعر 399 ريال سعودي بدلاً من 649 ريال.

شيفلاين طقم أواني طهي غير لاصقة مكون من 17 قطعة بسعر 279 ريال سعودي بدلاً من 419 ريال.

عرض منتج تيلاندي، برستيج طقم أواني طهي مكون من 22 قطعة بسعر 439 ريال سعودي بدلاً من 859 ريال.

عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية للأجهزة الكهربائية:

بلاك آند ديكر قلاية هوائية سعة 42 كيلو جرام بسعر 259 ريال سعودي بدلاً من 499 ريال.

براذر ماكينة الخياطة بسعر 469 ريال سعودي بدلاً من 549 ريال.

نيكاي غسالة ملابس تحميل أمامي وزن 8 كيلو جرام بسعر 1,099 ريال سعودي بدلاً من 1,499 ريال.

نيكاي شاشة تلفزيون ليد مقاس 32 بوصة بسعر 399 ريال سعودي بدلاً من 649 ريال.

ابل ماك بوك إير كور اي 3 سعة 256 جيجا بايت بسعر 3,249 ريال سعودي بدلاً من 4,769 ريال.

آريتي غلاية بدون سلك سعة 1.7 لتر بسعر 44 ريال سعودي بدلاً من 109 ريال.