شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصومات وتخفيضات تصل ل 65% لفترة محدودة

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عروض اكسترا السعودية، شركة اكسترا تتواجد في المملكة العربية السعودية، كما أنها مستمرة لكي تقوم بتقديم أروع وأكبر العروض ومعها الخصومات القوية والكبيرة جدًا، حيث أن الشركة حريصة من أجل تقديم هذه الخصومات والعروض بالأسعار التي تتناسب مع الأشخاص، وأيضًا تعتبر شركة اكسترا من الشركات المتواجدة في المملكة العربية السعودية، كما أنها تختص في بيع كل الإلكترونيات من خلال التجزئة، ومع توافر كافة الأجهزة المنزلية بالشركة، كما يتوافر أيضًا في شركة اكسترا حوالي اثنان وأربعون فرع في الشركة ومعها اثنان فرع في البحرين وعمان.
عروض اكسترا الأسبوعية خصومات من 30 وحتي 65% نحتي 15 يناير 2022 ألحق العروض
عروض اكسترا السعودية
خصومات اكسترا متخصصة في الإلكترونيات، كما أن هذه الشركة متواجدة بالمملكة العربية السعودية التي تقوم لبيع كافة الأجهزة المنزلية والإلكترونية، كما أن تلك الشركة تكون من ضمن الشركات التي تم تأسيسها في سنة 2003، كما أن شركة اكسترا تعتبر شركة مساهمة قد تم دخولها إلى السوق المالي في المملكة العربية السعودية في آخر شهر ديسمبر في سنة 2018، وأيضًا تكون شركة اكسترا تختص لبيع هواتف المحمول والكاميرات مع الكثير من المستلزمات الأخرى.
تخفيضات اكسترا اليوم
- تنزيلات اكسترا على سعر الهاتف من النوع موتورولا 40 سعة 64 جيجابايت 4 جي رام باللون الرمادي الداكن يكون 489 بدلًا من 699 ريال سعودي.
- هاتف من النوع فيفو واي 12 إس سعة 32 جيجا بايت 4 جي رام باللون الأزرق يكون سعره 479 بدلًا من 499 ريال سعودي.
- هاتف من النوع نوكيا جي 10 سعة 32 جيجا بايت 4 جي رام باللون الأزرق يكون بسعر 439 بدلًا من 516 ريال سعودي.
- ميت بوك هواوي دي 15 سعة 256 جيجا بايت حجم الشاشة 15.6 بوصة كور أي 5 باللون الفضي يكون بسعر 2399 بدلًا من 2899 ريال سعودي.
- ماكينة صنع القهوة نسكافيه دولسي جوستو 1500 واط باللون الرمادي يكون سعرها 559 بدلًا من 699 ريال سعودي.
- هاتف من النوع آيفون برو ماكس سعة 256 جيجابايت يكون بسعر 5699 ريال سعودي.
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