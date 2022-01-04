نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية خصومات وتخفيضات تصل ل 70% في المقال التالي
عروض العثيم المملكة العربية السعودية تكون شركة العثيم شركة مساهمة تتواجد في المملكة العربية السعودية، كما أنها تعد من السلاسل الكبيرة والقوية التي تتواجد في المنزلة التي تكون رقم اثنان بالسوق المركزي من ناحية المبيعات بعد هايبر بنده الذي يتبع إلى مجموعات صافولا، حيث أن شركة العثيم قد صنفته مجلة تسمى فوربس تكون متواجدة في أمريكا عام 2016 على أن سوق العثيم يعد من أكبر وأشهر الأسواق والمتاجر من ضمن مائتي شركة متواجدة بالعالم العربي.
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عروض العثيم السعودية
خصومات العثيم متواجد بالمملكة العربية السعودية، فيقوم الهايبر بتقديم أكبر وأقوى العروض معها الخصومات المذهلة والكبيرة جدًا أثناء شهر يناير الجاري، حيث أن هذه العروض والخصومات يقوم بتقديمها سوق بنده فتكون متواجدة ومتوفرة على كافة المستحضرات والمستلزمات التي يتطلبها ويحتاجا كل الأعمار المختلفة، على جميع المنتجات الغذائية وأيضًا الأجهزة الإلكترونية والأجهزة الكهربائية أيضًا وغير ذلك من المنتجات المتواجدة في السوق.
تخفيضات العثيم اليوم
- تنزيلات العثيم على سعر الكيلو جرام من الجزر المستورد يكون 6.50 ريال سعودي.
- الكيلو جرام من التمر البرحي عدد اثنان حبة سعره يكون 14.50 ريال سعودي.
- الأفندي الباكستاني مقدار اثنان كيلو جرام سعره يكون 5.95 ريال سعودي.
- البخاري الحمراء مقدار كيلو جرام سعره يكون 13.95 ريال سعودي.
- اثنان ربطة من الكزبرة سعرها يكون 1.25 ريال سعودي.
- اثنان كيلو جرام من الباذنجان الأسود بالحجم الصغير نوعه الوطني يكون بسعر 7.95 ريال سعودي.
- الكيس من الكستنا يكون بسعر 3.50 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من لحم الغنم السواكني الطازج مع العظام يكون 38.95 ريال سعودي.
- قدر الضغط الكهربائي من النوع امجوي حجم 6 لتر يكون بسعر 199 ريال سعودي.
- لقمة القاضي مقدار كيلو جرام يكون بسعر 9.95 ريال سعودي.
- 400 جرام من الكيكة نوعه يم يم عدد اثنان علبة سعرها يكون 10.95 ريال سعودي.
- قدر نيو فلون مع مقلاة مقاس 26 سم تكون بسعر 45 ريال سعودي.
- بهارات اسرار الإمارات مقدار 400 جرام للعلبة الواحدة تكون بسعر 20.95 ريال سعودي.
- 200 جرام من الجبن اكلينا المجدلة تكون بسعر 17.95 ريال سعودي.
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