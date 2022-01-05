نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقتي سحرية لتنظيف التواليت والأحواض وإزالة الأصفرار والبقع الصعبة بدون دعك وفرك في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تنظيف التواليت، طريقة تنظيف التواليت من الأشياء الهامة بالنسبة لكل سيدة منزل، فنجد أن المنظفات الصناعية تتكون من مواد كيميائية قد ينتج عنها التهابات في الجلد تضر بسيدة المنزل، ولهذا يبحثون عن طريقة تنظيف التواليت جيداً بمكونات طبيعية وآمنة، والحصول على أفضل نتيجة مرغوبة كالتي نحصل عليها من المنظفات الصناعية.

طريقة تنظيف التواليت من الداخل

توجد طرق عديدة لتنظيف التواليت من البقع والاصفرار بشكل طبيعي، وبمكونات طبيعية في المنزل ويمكن أن تستخدمها السيدة في التنظيف بدلاً من استخدام المنظفات الصناعية لتجنب الآثار السلبية التي تنتج عنها، ومن أشهر طرق تنظيف المرحاض نجد التالي :

وصفة الخل الأبيض لتنظيف المرحاض

المكونات :

كمية مناسبة من الخل.

كمية مناسبة من ملح طعام.

ويمكن استبدال ملح الطعام ببيكربونات الصوديوم.

طريقة التحضير :

في البداية نقوم بغلي كوب من الخل، ونضيف لها مقدار ٢٠٠ جرام ملح الطعام، أو ملعقة كبيرة بيكربونات الصوديوم.

بعد ذلك نضيف الخليط السابق لصندوق الماء أو في كمية ماء كبيرة التي تستخدم في تنظيف الحمام.

يفضل أن يطبق هذا الخليط ليلاً حتى يكون له وقت للتفاعل مع الماء ونحصل على أفضل النتائج.

ينصح بتكرار هذه الخلطة وغسل الحمام بها بشكل يومي للحفاظ على نظافة الحمام.

طريقة تنظيف الحمام من الاصفرار

من المهام التي تسبق عملية تنظيف الحمام بالكامل تنظيف ما به من اصفرار لتسهل عملية التنظيف المتبقية، حيث نجد أن لون الحمام الطبيعي يتحول للون الأصفر مع الوقت، وهذا يكون ناتج عن عدم الاستمرار في التنظيف أو استخدام المنظفات الكيميائية القاسية، فتكون طريقة تنظيف الحمام من الاصفرار كما يلي :

المكونات :

منظف للاستخدامات المتعددة.

زجاجة بخاخ.

بكنج صودا.

فرشاة ناعمة من النايلون.

قماشة من القطن.

طريقة تنظيف الحمام من الاصفرار :