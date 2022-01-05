نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات 55% على الجوالات والسلع في بنده بالسعودية الان في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده هايبر في السعودية اليوم، توفر بندة الكثير من الخصومات والتخفيضات على مختلف المنتجات الغذائية، فمع قدوم العام الجديد حرصت بندة على أن تلبي كافة متطلبات العملاء وذلك من خلال تقديم إليهم أسعار مذهلة وفي متناول الجميع وإليكم في مقالنا التالي عروض بندة في السعودية.

عروض بنده هايبر اليوم في السعودية:

توفر بندة مجموعة من الخصومات والتخفيضات على مختلف المنتجات التي من بينها كلًا من التالي” كباب دجاج شابلي 300 جم تقريباً (مبرد)، بالإضافة إلى مالاي تيكا 300 جم تقريباً (مبرد)، مع هاريالي تيكا 300 جم تقريباً (مبرد)، دجاج تندوري – حبة واحدة (مبرد)، أفخاذ الدجاج التندوري 300 جم تقريباً (مبرد)، تفاح فوجي جامبو 1 كجم تقريباً، يشمل العرض أيضًا على ليمون فيتنامي بدون بذور 500 جم، موز جبلي 1 كجم”.

خصومات بندة في السعودية:

توفر بندة الكثير من العروض أيضًا على مختلف المنتجات الغذائية الأخرى التي من بينها كلًا من التالي” بروشور الطازج ماندرين باكستاني 1 كجم، توت أزرق جنوب أفريقيا 125 جم، توت ذهبي 200جم، فاكهة التنين الأحمر 1 كجم، ثوم صيني – علبة صغيرة، ثوم أسود 250 جم، بروكولي مستورد 500 جم تقريباً، غولف فريش فطر صغير طازج – عبوة واحدة، بصل سعودي 1 كجم.

تخفيضات بندة في السعودية:

تقدم بندة عروض على دجاج ساديا مجمد عالي الجودة.

يشمل العرض سندوتش برجر لذيذ، برجر بقري ساديا 1 كيلو.

أفخاذ دجاج رفيعة 900 كيلو جرام من أجل تحضير الكنتاكي فالدجاج المتوفر من بندة مضمون بنسبة 100%.

سائل ديتول المضاد البكتيريا 4 لتر للحبة الواحدة.

منظف الأرضيات ديتول 900 مل.

منظف الأرضيات ديتول 1.8 لتر.

خصومات بنده:

تشمل بندة مختلف المنتجات التي من بينها قاتل الحشرات ومنظف المراحيض ومعطر سائل مركز سنوفا ومنظف جف الأصلي بالليمون 750 مل ومناديل مبللة للشرة ديتول الأصلي 20 منديل ومناديل لوجه فاين كلاسيك وتحتوي العلبة على 86 مناديل ومناديل جامبو رول فاين 350 متر فكل ما ترغبون فيه ستجدونه لدى بندة فهي تعمل من أجل تقديم أفضل المنتجات إلى العملاء.

تخفيضات بندة في السعودية:

توفر بندة إليكم تخفيضات قوية على كلًا من التالي” مكواة بخار تيفال Tefal Steam Iron.