شوف ننتظرها من العام للعام عروض اكسترا الأسبوعية Extra بخصومات تصل إلى 50% حتى نفاذ الكميات

مع بداية العام الجديد تعود لكم عروض اكسترا الأسبوعية بكافة فروعه المنتشرة في أرجاء المملكة العربية السعودية، والتي تمتد من بداية يناير 2022، وحتى نفاذ الكميات، حيث تعد فروع اكسترا من أهم وأكبر متاجر البيع الأونلاين، والتي تشمل العديد من المنتجات والسلع المميزة التي يحتاج إليها كل فرد في العائلة، حيث تضم مجموعة مميزة من الإلكترونيات بأنواعها، كما تضم الكثير من المنتاجات الضرورية الأخرى، وسوف نوضح لحضراتكم من خلال مقالتنا هذه أحدث عروض اكسترا السعودية لعام جديد ملئ بالمفاجآت من خلال موقع ثقفني، وإليكم التفاصيل:

عروض اكسترا الأسبوعية في المملكة العربية السعودية Extra offers

نقدم لحضراتكم من خلال فروع اكسترا ماركت Extra market بالمملكة العربية السعودية الكثير من الخصومات الخاصة المميزة على أسعار: آلة تحضير الإسبريسو الأوتوماتيكية بالكامل بخصم 300 ريال سعودي، والتي تقوم بعمل 5 أنواع مختلفة من القهوة، وبها نظام Lattogo للحصول على رغوة حليب ناعمة كالحرير، وبها ميزة My coffee choice التي تقوم بضبط نكهة وكمية القهوة، وكذلك بها مانع تسرب للرائحة للحفاظ على القهوة الطازجة.

تنزيلات إكسترا ماركت Extra market بكافة الفروع لفترة محدودة

خصومات عديدة أخرى من اكسترا السعودية على أسعار: المكنسة الكهربائية اللاسيلكية بتقنية Power cycione للحفاظ على أداء فعال لفترة طويلة، ومع تصميم محرك هواء powerblade لسرعة هواء مرتفعة، وفوهة شفط 360 درجة، وفوهة Tubopet، ووقت تشغيل يصل إلى 65 دقيقة، وتصميم فريد لحاوية الغبار لإفراغها بطريقة صحية، وخصم آخر منهم على سعر قدر بخار الهواء بتوفير 100 ريال سعودي، يقضي على البكتريا بنسبة 99%، مع بخاخ قوي ومستمر، آمن على جميع انواع الملابس والأقمشة، مع خمس مستويات لقوة البخار، مع رشاش عطر وإطفاء تلقائي.

تنزيلات حصرية من إكسترا عروض السعودية حتى نفاذ الكمية

تنزيلات عديدة أخرى من إكسترا ماركت Extra market بالسعودية، والتي تشمل: خصم خاص على سعر جهاز تنقية الهواء 3*1 بتوفير 400 ريال سعودي، معها مروحة، ومنقي الهواء، ومدفئة، وقدرة عالية على تنقية الغرف، كما بها نظام تنقية Hepa الثلاثي المراحل مع مستشعر جودة هواء، مع تأرجح قابل للضغط بمقدار 350 درجة.