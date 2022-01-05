نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض التقسيط من معارض عبد اللطيف جميل تويوتا برادو 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض التقسيط من معارض عبد اللطيف جميل تويوتا برادو من أقوي عروض التقسيط لعام 2022 حيث اعتادت الشركة على تقديم العروض التمويلية باستمرار والتي تتناسب مع جميع الفئات في المملكة وبالأخص على موديلات تويوتا لأنها الأكثر طلبا لما تمتاز به من التجهيزات الفاخرة وقوة تحملها للطرق الغير مستوية الوعرة، كما تتميز شركه تويوتا بأنها من أفضل وأكبر الشركات لتصنيع السيارات في العالم حيث تقدم العديد من أنواع السيارات المختلفة ذات المميزات الجبارة التي تحمل الكثير من التقنيات و الإمكانيات العالية بجميع أنواعها المختلفة في الآونة الأخيرة طرحت الشركة اليابانية سيارة تويوتا برادو موديل 2022 التي تحميل الكثير من المزايا الخارقة مما جذب الكثير من الأفراد في المملكة إلى الحصول عليها كما يحرص المواطنون في المملكة على متابعه عروض التقسيط بمعارض عبد اللطيف جميل وخاصة سياره تويوتا برادو 2020.

مزايا تقسيط تويوتا من معارض عبد اللطيف جميل

دائما تقدم شركة عبد اللطيف جميل في كل أفروعها افضل الاختيارات التمويلية بهذه المزايا:

تقدم الشركة تقسيط تويوتا برادو 2022 بقسط شهري للسياره بنحو 800 ريال سعودي.

يتم تقسيط سيارة تويوتا برادو من خلال شركة عبد اللطيف جميل بفترة سداد للقسط تصل إلى خمس سنوات أي ما يعادل 60 شهرا.

الإعفاء من إضافة ضريبة مضافة.

مواصفات سيارة تويوتا برادو 2022

تكثر المزايا والمواصفات في سيارة تويوتا برادو 2022 والتي أصبحت الاختيار الأول والأفضل في عالم السيارات إليكم مواصفات:

يوجد في السيارة شبك أماني بارز وصلب من الكروم يضيف على السيارة شكلها المميز.

محرك سيارة تويوتا برادو من الداخل ناقل حركة أوتوماتيك وتعمل السيارة بأربع أسطوانات ويعمل بحوالي ب 5 سرعات.

تحمل السيارة تويوتا برادو 2022 أجود أنواع الزجاج والتي تتميز بتقنية المواد العازلة للصوت.

كما أن السيارة تويوتا برادو 2022 تأتي بمحرك قوى سعة 2700 سي سي حيث أن قوة السيارة قد تصل لنحو 164حصان.

يوجد في السيارة صندوق تبريد لوضع المشروبات.

اضغط على الزر كل ما تجتاحه للتحكم سواء المقاعد الأمامية فضلا عن إمكانية طي مقاعد الصف الثالث لتكون بمستوى الأرضية وتحظى بحيز أكبر لحقائق كثيرة.

تأتي السيارة بخزان وقود بسعة تصل نحو 87 لتر وذات.

اقصي عزم للدوران يصل لنحو 264 نيوتن.

يوجد في السيارة مصابيح أمامية و أنوار ضباب أمامية ال أي دي أنوار كاشفة قوية تعطي مجال أفضل رؤية مهما كان مستوى الظلام أو الضباب.

تحتوي السيارة تويوتا برادو 2022 على جنوط مقاس 18 بوصة كما أنه.

عمل مصابيح السيارة الأمام والخلف بالنهار أو كذلك عند تشوش الرؤية.

عجلات السيارة من الاومنيوم مقاس 19 بوصة تحسن من أداء السيارة بشكل واضح خاصة عند المنعطفات والطرق الوعرة.

وسائد هوائية تعمل على تخفيف شدة الصدمة وتوفير الأمان عند التصادم ويزداد الأمان مع الستائر الواقية التي تحمي صفوف المقاعد الثلاثة وسادة هوائية الركبة لحماية الساق عند التصادم الشديد.

ألوان سيارة تويوتا برادو 2022

نرى السيارة تويوتا برادو تحمل الكثير من الألوان الأنيقة جدا تصل إلى خمس ألوان ومنها:

اللون الأسود اللامع سيد الفخامة في السيارات.

واللون الأحمر الغامق واللون الميكا واللون الأبيض الكريستال لمحبي الألوان الفاتحة.

تأتي السيارة تويوتا برادو أيضا باللون افانتي من جارد برونزي.

سعر سيارة تويوتا برادو 2022

قد يصل سعر قيمة سيارة تويوتا برادو الجديدة 2022 بالسوق المحلى من المملكة العربية السعودية بسعر 207.454 ألف ريال سعودي.