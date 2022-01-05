نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم أوفر في السعودية وخصومات الإلكترونيات المذهلة من اسواق العثيم في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم أوفر في السعودية، حيث تعرض نشرة العروض الاسبوعية لـ أسواق العثيم مجموعة كبيرة من العروض والتخفيضات على أسعار الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية الصغيرة، ويعد العثيم ماركت من أكبر متاجر السعودية للبيع بالتجزئة، والذي تنتشر فروعه بمختلف أنحاء المملكة السعودية، كما يتيح التسوق اون لاين من خلال موقع أسواق عبد الله العثيم الرسمي، مع إمكانية الحصول على شحن مجاني وتركيب لمختلف أنواع الأجهزة، ويعرض العثيم مول العديد من المنتجات الإلكترونية بما تشمله من شاشات تلفزيونية سينمائية كبيرة الحجم تصلح لكافة المساحات الصغيرة والكبيرة، بالإضافة إلى بعض عروض الجوالات في السعودية، والتي تصنف ضمن الفئة المتوسطة من حيث السعر والمواصفات.

عروض العثيم اليوم

تبدأ تخفيضات العثيم الأسبوعية في السعودية من اليوم الأربعاء الموافق 5 يناير 2022، وتستمر لتنتهي في يوم الثلاثاء المقبل، وتسري العروض حتى نفاذ الكميات المتاحة وبذلك يتيح المتجر لعملائه تسوق مقاضيهم الشهرية واحتياجاتهم من الأجهزة الإلكترونية، إلى جانب الأجهزة الكهربائية التي توفر أسلوب طهي صحي للطعام ومذاق غني، مما يسهل عملية إعداد الطعام لجميع أفراد العائلة والأصدقاء، وإليكم تفاصيل العروض.

العثيم

تُعد الشاشات التلفزيونية كبيرة الحجم من أساسيات الأجهزة الكهربائية في المنزل العصري، وخاصةً الشاشات الذكية التي توفر للمستخدم العديد من الخدمات الإلكترونية منها استخدامها لمشاهدة البرامج المفضلة، واستخدامها لعرض أفضل الأفلام والبرامج على الـ USB واستخدامها للإستمتاع بلعب ألعاب الفيديو بجودة صورة فائقة الوضوح وعالية النقاء.

شاشة أرو Arrow سمارت تي في 55 إنش بتقنية صورة 4K بسعر 1449 ريال سعودي.

شاشة امبكس سمارت تي في 50 إنش بسعر 1369 ريال سعودي.

اسواق العثيم

لعشاق اقتناء الهواتف الذكية واكسسوارات الجوال المميزة من بنوك الطاقة والسماعات وأجهزة التابلت لمختلف الأعمار، يعرض كتالوج العثيم الجديد مجموعة مختارة من الجوالات بمواصفات مختلفة وأسعار متفاوتة، ويتيح لمستخدميه الفرصة لعمل مقارنة بين الهواتف الذكية المعروضة لاختيار ما يتناسب مع احتياجات المستخدم، مع إمكانية الطلب أون لاين أو زيارة أحد الفروع للحصول على العرض المناسب.

عرض جوال سامسونج Samsung A22، رام 4 جيجا، شاشة 6.6 إنش، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، الجيل الخامس 5G بسعر 929 ريال سعودي.

تابلت سامسونج Samsung Tab A7 T505، رام 3 جيجا، شاشة 10 إنش، ذاكرة داخلية 32 جيجابايت بسعر 999 ريال سعودي.

عرضنا مجموعة مختارة من الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية الصغيرة، إلى جانب بعض الشاشات المختارة في عروض العثيم الأسبوعية في السعودية، والتي توفر للمستخدم خصومات تصل حتى 60% على أسعار العديد من المنتجات المختلفة من المقاضي الشهرية، نتابع معكم كل ما هو جديد في عروض السعودية، فتابعونا لمعرفة المزيد.