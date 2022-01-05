نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض وتخفيضات أسواق العثيم بأسعار رائعة على المنتجات الغذائية في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض وتخفيضات أسواق العثيم بأسعار رائعة على المنتجات الغذائية - ثقفني - عروض وتخفيضات
عروض وتخفيضات أسواق العثيم، أسواق عبد الله العثيم منكم وفيكم، فتقدم أقوى عروض التوفير، مع أسواق العثيم هتوفر أكثر لا تفوت فرص التوفير الرائعة من العثيم، ستحص على كل ذلك وأكثر عند زيارة فروع أسواق العثيم، عند التسوق من العروض الحصرية التي تقدمها أسواق عبد الله العثيم في السعودية ستجد كل حاجات منزلك الحديث من المنتجات الغذائية والأجهزة الإلكترونية الحديثة وكل ما تريده فقط وحصريا ضمن عروض وتخفيضات أسواق العثيم بأسعار رائعة، تسري هذه العروض من الأربعاء 5 يناير إلى الثلاثاء 11 يناير أو حتى نفاد الكمية.
عروض وتخفيضات أسواق العثيم:
- احصل على عروض أسواق عبد الله العثيم على زيت نور دوار الشمس عدد 2 × 1.5 لتر + 500 مل الربطة كاملة بسعر 32.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر الربطة قبل الخصم وهو 48.95 ريال سعودي، يعني هتوفر حتى 33%، ولكن أقصى عدد من الربطات للعميل الواحد هو عدد 3 ربطات لكل عميل.
- وفر حتى 35% عند الحصول على عرض العثيم على كيس حليب نيدو بودرة كيس 2250 جم بسعر البيع الأساسي قبل التخفيض المقدم من أسواق العثيم وهو 67.95 ريال سعودي، وأما بالنسبة لسعر الكيس بعد التخفيض هو 49.95 ريال سعودي، وأقصى عدد من الأكياس لكل عميل هو 2 كيس لكل عميل.
- عرض على أرز جرين فارمز مزة بسمتي هندي وزن 5 كجم. اكبر عدد للحصول علية من أكياس أرز جرين فارمز هو 3 أكياس لكل عميل وبسعر 22.95 ريال سعودي. بدل من سعر البيع الأصلي للعملاء قبل الخصم وهو 40.95 ريال سعودي. يعني هتوفر لحد نسبة 44% على كل كيس سوف تحصل عليه.
- كما تستطيع توفير حتى 37% لكل ربطة ستحصل عليها من تخفيضات أسواق العثيم على جبن المراعي كريم 2 × 500 جم. بسعر البيع للعملاء قبل الخصم وهو 30 ريال سعودي، وسعر الربطة بعد الخصم المقدم من العثيم هو 18.95 ريال سعودي.
- أيضا لديك فرصة الحصول على ربطة من مناديل كلينكس اسنيشيال بعدد 148 منديل 8 + 2 حبة مجاناً. كل ذلك بسعر 18.95 ريال سعدي للبيع بعد الخصم. وبدلا من سعر البيع قبل الخصم وهو 27.95 ريال سعودي للربطة، مما يجعلك توفر 32% على كل ربطة. لأن أكبر عدد ربطات يمكن لكل عميل الحصول علية هو 2 ربطة لكل عميل.
- اشتري صدور دجاج طرية وزن 1 كجم من العثيم بتوفير يصل إلى 35% لكل عميل على الحبة. أي ستحصل عليها بسعر 20.95 ريال سعودي، وأقصى عدد يمكنك الحصول علية هو 4 حبات لكل عميل.
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