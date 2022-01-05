نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض العثيم ليوم الخميس وتخفيض أكثر وتوفير أكثر وأكثر على المستلزمات المنزلية في المقال التالي
عروض العثيم ليوم الخميس بالسعودية، عروض أسواق عبدالله العثيم السعودية بداية يناير موضوع تم تداوله كثيرًا في العديد من مواقع البحث المختلفة خلال الأيام القليلة الماضية وذلك لأن العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية يفضلون مجموعة أسواق العثيم والتي تقدم مجموعة من المنتجات المميزة جدًا و تقوم بعمل عروض أسبوعيه وتقدم العروض وخصومات جيدة للغاية تتناسب مع جميع الفئات لذلك يهتم جميع المواطنين بهذه العروض ويقدم أسواق العثيم الكثير من المنتجات الغذائية وجميع المنتجات التي يحتاج اليها المنزل وبأسعار مناسبة للجميع و خلال مقالي هذا أوضح لكم بعض العروض التي يقدمها العثيم لبداية السنه الجديدة.
عروض سوبر ماركت العثيم السعودية وتخفيضات يناير 2022 على منتجات طازج العثيم
من مؤسس أسواق العثيم؟
الذي أسس أسواق العثيم هو عبد الله صالح علي العثيم وهو أحد رجال الأعمال السعوديين وهو من أكبر المستثمرين في المملكة العربية السعودية وهو الذي يدير أسواق عبد الله العثيم إلى الآن وقد كان عبارة عن فرع واحد فقط وكان مقره مدينة الرياض ولكن الآن له العديد من الفروع داخل المملكة العربية السعودية في جميع مدنها والكثير من الفروع في دول الوطن العربي.
عروض العثيم الاسبوعية يناير 2022
بمناسبة العام الجديد تقدم مجموعة أسواق العثيم بعض العروض المميزة على بعض المنتجات الموجودة بها والعروض سارية حتى نفاذ الكمية وإليكم بعض هذه العروض:
- عروض العثيم اليوم الاثنين معجون كولجيت اوبتك وايت حجم 175 مل بسعر 22.95 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم فرشاة أسنان كولجيت 1+1 بسعر 6.95ريال سعودي.
- العثيم العروض الترويجية صابون برسيل ازرق ضد البكتيريا حجم 6 كيلو بسعر 42.95 ريال سعودي.
- مهرجان الطازج العثيم مطهر ديتول 2 حبة حجم 500 مللي بسعر 28.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين جل مطهر ديتول اصلي حجم 50 مل بسعر 9.95 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم صابون ديتول عناية حجم 120 جرام بسعر 16.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم منظف ديتول ليمون 2 حجم 3 لتر بسعر 35.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم جل الاستحمام ديتول اصلي حجم 500 مللي بسعر 25.95 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب صابون ديتول اصلي اثنين حجم 200 مللي بسعر 15.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم بانتين شامبو حجمه 400 مللي حجم 350 مللي بسعر 10.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده مناديل بامبرز حساسة 56 قطعه ب 19.95 ريال سعودي.
- عروض الاثنين العثيم شامبو هيد اند شولدرز منعش حجم 1000 مللي بسعر .16.95 ريال سعودي.
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