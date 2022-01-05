نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض مكتبة جرير الآن بالمملكة وتخفيضات جرير الرائعة تصل إلى 50% على الجوالات والتليفزيون والكمبيوتر والآيباد وغيرها في المقال التالي
عروض مكتبة جرير السعودية، عروض جرير السعودية أو عروض jarir bookstore مكتبة جرير موضوع مهم جدا للعديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية وذلك لان مكتبة جرير تحتوي على العديد من المنتجات القيمة جدا مثل الأجهزة الكهربائية والعديد من الأجهزة الالكترونية مثل اللابتوب والهواتف المحمولة ومن المعروف عن مكتبه جرير أن منتجاتها ذات جودة عالية جدًا وخطواتها قد تصل إلى 50% وخلال الموضوع اليوم سأحدثكم عن بعض عروض مكتبة جرير في السنة الجديدة.
عروض لاب توب جرير 2022 وتحديث عروض الكمبيوتر المحمول ولوازمها وأيضا الجوالات
عروض جرير اليوم والتقسيط من جرير
شركة مكتبات جرير السعودية ومكتبة جرير من أهم المكتبات التي تم انشائها في الثمانينات وقد تعتبر أكبر المكتبات الرائدة في الشرق الأوسط في الالكترونيات والأجهزة الكهربائية كما أن أول فرع لها تم في مدينة الرياض وبعدها في التسعينات تم فتح الفرع الثاني وبعد ذلك توسعت وأصبح لها العديد من الفروع في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.
عرض جرير السعودية يناير 2022
شركات أسواق جرير من الشركات التي تقدم مجموعة من العروض كل فتره وتقدم شركة جرير في هذا الأسبوع مجموعة من العروض المتميزة على بعض المنتجات الموجودة بها بداية سنه جديده إليكم بعض هذه العروض:
- لابتوب جرير يوجد داخل شركة جرير بعد العروض على اللابتوب فهناك لاب توب من النوع اتش بي حجم 15.6 بوصة والسعة التخزينية له 4 جيجابايت بسعر 2149 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير من مكتبة جرير تقدم خصم على بطاقة لابتوب مايكروسوفت سيرفس السعة التخزينية لها 128 جيجابايت وسعر مناسب جدا 2799 ريال سعودي
- اسعار اللاب توب في السعودية مكتبة جرير عرض على لاب توب من النوع هواوي الساعة التخزينية له 512 بسعر مميز جدا 4899 ريال سعودي
- عروض لاب توب جرير لاب توب من النوع هواوي سعته 256 جيجابايت وبسعر مميز داخل العرض 2999 ريال سعودي
- جرير ايباد برو وعرض على آيباد برو و أيباد ابل برو 11 سعته 512 والسعر مميز جدا داخل العرض 4899 ريال سعودي
- عروض جرير هواوي هناك لاب توب اخر من النوع هواوي تي سي 10 السعة التخزينية له 32 جيجابايت بسعر 699 ريال سعودي
- بطاقة سامبا جرير ومجموعة مكتبات جرير الطابعة الخاصة بها ايكو بنك بسعر خاص فقط 629 ريال سعودي.
- مكتبة جرير اون لاين هذه الأيام تقدم عروض مميزة جدًا على الجوالات هناك ساعة هواوي ووتش فيد بسعر مميز جدا 399 ريال سعودي.
- عروض مكتبة جرير شاشة عرض كمبيوتر من جرير من النوع هواوي بسعر 3499 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم تقدم جرير عرض على شاشة عرض من النوع سامسونج سمارت ام 7 حجم 32 بوصه سعرها 1699 ريال سعودي.
- بطاقة خصم جرير وشاشة عرض الكمبيوتر من هواوي دقتها 1080 ال سي وسعرها مميز جدًا 749 ريال سعودي.
- jarir bookstore مكتبة جرير تقدم تخفيضات على شاشة عرض من النوع هواوي بسعر مميز 3499 ريال سعودي.
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