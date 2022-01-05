نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم اوفر في السعودية وخصومات على عروض بنده الإلكترونية Hyper Panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم اوفر عروض الإلكترونيات من هايبر بنده Hyper Panda، حيث تعرض نشرة العروض الأسبوعية مجموعة من الإلكترونيات التي تشمل الجوالات، إلى جانب عروض اكسسوارات الجوال التي لا غنى عنها في الحياة اليومية، وتضم عروض بنده الإلكترونية السماعات اللاسلكية والتي تحتاجها أغلب أجهزة الهواتف الذكية الحديثة لعدم توفر مدخل للسماعات السلكية، كما تضم عروض وتخفيضات هايبر بنده Panda الأجهزة الكهربائية الصغيرة والمستخدمة بشكل يومي في المطبخ، حيث تساعد على توفير الوقت والجهد، وإعداد الطعام بجودة احترافية تتشابه مع جودة المطاعم، وتضم العروض أيضًا أجهزة المكواة الكهربائية، القلايات الكهربائية، أجهزة الفرم القوية لإعداد أشهى الوصفات بطرق آمنة ومضمونة.

عروض بنده اليوم

تبدأ عروض بنده الأسبوعية من اليوم الأربعاء 5 يناير للعام 2022، وتستمر العروض لحين نفاذها أو لحين إنتهاء المدة المحددة في يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 يناير 2022، وتبدأ الخصومات والتخفيضات على أسعار المنتجات، والتي تصل حتى 50% من السعر الأصلي، ويعرض متجر بندة السعودية للبيع بالتجزئة مجموعة متنوعة من السلع الغذائية والمنتجات المختلفة من مستلزمات المنزل الأساسية والمقاضي الترفيهية، ونهتم بعرض عروض الإلكترونيات من بنده السعودية لهذا الأسبوع، وإليكم تفاصيل العروض.

عصارة كليك أون المميزة بسعر 99 بدلًا من 149 ريال سعودي.

قلاية بدون زيت 6 لتر من كي أون Kion بسعر 229 بدلًا من 299 ريال سعودي.

جوال شاومي ريدمي نوت 10 بلس الجيل الرابع بسعر 799 بدلًا من 949 ريال.

هاتف تي سي أل 10 ال الجيل الرابع بسعر 699 بدلًا من 849 ريال سعودي.

هايبر بنده Hyper Panda

تتميز جوالات سامسونج بجودة التصنيع بينما يفضل البعض أجهزة ايفون وأجهزة هواوي للهواتف الذكية، في حين أن شركة سامسونج لا تزال من رواد صناعة الأجهزة الذكية وتكنولوجيا الإتصالات من جوالات وأجهزة تابلت إلى جانب الأجهزة الكهربائية، ولذلك يفضلها البعض لتوافر فروعها المعتمدة بجميع أنحاء المملكة، إلى جانب اعتمادها على نظام الأندرويد المتطور والأحدث في أغلب جوالاتها الحديثة، وتتمتع بخامات عالية الجودة وتتميز بالمتانة وتدوم لفترات طويلة.

جوال سامسونج Samsung A52S الجيل الخامس، رام 8 جيجا، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، شريحتين اتصال SIM بسعر 1559 بدلًا من 1659 ريال سعودي.

عرض جوال سامسونج Samsung A12 الجيل الرابع، رام 6 جيجا، ذاكرة داخلية 64 جيجابايت بسعر 549 بدلًا من 599 ريال سعودي.

بنده Panda

يعرض هايبر بنده في نشرة العروض الأسبوعية أيضًا مجموعة متنوعة من أجهزة المطبخ بمختلف المواصفات، والتابعة لأشهر العلامات التجارية التي تتميز بالجودة من حيث التصنيع فلا تتعرض للأعطال بشكل مستمر، كما تتميز بالمتانة وبالتالي يمكن استخدامها بأمان تام وتدوم لعدة سنوات من الإستخدام المستمر، وتضم العروض:

مكواة بخار 1800 وات من كي أون بسعر 119 بدلًا من 179 ريال سعودي.

عجان + خلاط معدني من ارايتي 550 وات بسعر 339 بدلًا من 769 ريال سعودي.

فيليبس خلاط يدوي بسعر 179 بدلًا من 259 ريال سعودي.

تابعنا معكم أقوى عروض وخصومات مذهلة على أسعار الإلكترونيات يقدمها هايبر بنده لعملائه، ويمكنكم الطلب من خلال التسوق من موقع بنده الرسمي أون لاين دون الحاجة لزيارة الفروع، والاستمتاع بخدمات الشحن المجاني، تابعونا لمعرفة أقوى العروض والتخفيضات على أسعار المنتجات الغذائية ومنتجات التنظيف ومنتجات العناية بالبشرة والشعر ومنتجات العناية بالطفل من متجر بنده الإلكتروني.