نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أرخص 7 متاجر في السعودية لبيع جوالات سامسونج ضمن عروض يناير 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أرخص 7 متاجر في السعودية لبيع جوالات سامسونج ضمن عروض يناير 2022، نبدأ عروضنا اليوم بالمتجر الأول حيث يتوفر جوال سامسونج جالاكسي A12 لدى كارفور ماركت بليس مع تقنية الجيل الرابع 4G سعة 64 جيجا بايت و 4 جيجا رام، باللون الأبيض بسعر 799 ريال والتوصيل مجاني يتم التوصيل خلال يوم أو يومين، و طريقة الدفع يتم عن طريق أحد الخيارات التالية : Visa, COD, MasterCard, Amex، أرخص 7 متاجر في السعودية لبيع جوالات سامسونج ضمن عروض يناير 2022.

أرخص 7 متاجر في السعودية لبيع الجوالات

يتوفر الجوال لدى أمازون السعودية مع تقنية 4G الجيل الرابع سعة 64 جيجا بايت و 4 جيجا رام، باللون الأبيض بسعر 549 ريال و 12 ريال للتوصيل، ضمن عروض على جوالات سامسونج و يتم التوصيل خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 12 يوم، وطريقة الدفع عن طريق أحد الخيارات التالية : Visa, CashU, COD, Paypal, MasterCard والجوال يتوفر لدى أمازون برايم، تتوفر جوال سامسونج جالاكسي A12 لدى مكتبة جرير مع تقنية 4G الجيل الرابع سعة 64 جيجا بايت و 4 جيجا رام باللون الأزرق، بسعر 549 ريال ضمان لمدة عامين و يتم التوصيل خلال يوم إلى 3 أيام، وطريقة الدفع عن طريق أحد الخيارات التالية : SADAD, Visa, InStore, COD, MasterCard, Amex.

عروض جوالات سامسونج بالمملكة

يتوفر الجوال لدى فيرجن ميجا ستور سمارت فون مع تقنية 4G الجيل الرابع سعة 64 جيجا بايت و 4 جيجا رام، باللون الأزرق بسعر 549 ريال و التوصيل مجاني ضمن عروض الجوالات بالسعودية يتم التوصيل خلال يومين إلى 4 أيام، وطريقة الدفع عن طريق أحد الخيارات التالية : Visa, COD, MasterCard, mada، يتوفر جوال سامسونج جالاكسي A21 لدى نون باللون الأزرق مع تقنية 4G الجيل الرابع سعة 64 جيجا بايت و 4 جيجا رام، بسعر 598 ريال والتوصيل مجاني ضمان 24 شهر، طريقة الدفع عن طريق أحد الخيارات التالية : Visa, COD, MasterCard, Amex.

عروض يناير 2022 جوالات سامسونج

يتوفر الجوال لدى اكسيوم تيليكوم بنفس المواصفات باللون الأزرق بسعر 530 ريال شامل التوصيل وضمان لمدة عامين، ضمن عروض على الجوالات و يتم التوصيل خلال 3 إلى 5 أيام و طريقة الدفع عن طريق أحد الخيارات التالية : Visa, COD, MasterCard, Swipe On Delivery، يتوفر الجوال ضمن عروض اكسترا باللون الأسود ونفس المواصفات، بسعر 549 ريال والتوصيل مجاني طريقة الدفع عن طريق أحد الخيارات التالية : SADAD, Visa, InStore, MasterCard، توصيل جوال سامسونج جالاكسي A21 يتم خلال يوم إلى 3 أيام.