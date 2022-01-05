شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصم 50% حتى نفاذ الكمية تسوق الآن

عروض اكسترا الأسبوعية، شركة اكسترا شركة متواجدة في المملكة العربية السعودية، كما أنها تكون مستمرة في تقديم أكبر العروض وأروعها ومعها الخصومات القوية والمذهلة جدًا، حيث أن شركة اكسترا حريصة من أجل تقديم هذه الخصومات والعروض، وأيضًا تعتبر تلك الشركات من الشركات المتواجدة في المملكة العربية السعودية التي تختص في بيع كل الإلكترونيات من خلال التجزئة، ومعها الأجهزة المنزلية، كما يتوافر حوالي اثنان وأربعون فرع للشركة ومعهم اثنان فرع بعمان والبحرين.

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عروض اكسترا الأسبوعية

تكون شركة اكسترا من الشركات المتخصصة في الإلكترونيات كما أن تعتبر من الشركات المتواجدة بالمملكة العربية السعودية التي تقوم ببيع كافة الإلكترونيات والأجهزة المنزلية أيضًا، كما أن الشركة من الشركات التي تم تأسيسها في سنة 2003، بأن شركة اكسترا تعتبر شركة مساهمة دخلت إلى الأسواق المالية في المملكة العربية السعودية بآخر شهر ديسمبر سنة 2018، كما أن شركة اكسترا أيضًا تختص في بيع هواتف المحمول والكاميرات مع الكثير من المستلزمات الأخرى.

عروض اكسترا السعودية

خصومات اكسترا الشهرية لينوفو ايديا باد 3 حجم 14 بوصة كور آي 3 سعة 4 جيجا بايت 1 تيرا بايت باللون الأزرق يكون بسعر 1749 بدلًا من 1949 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا اليوم كمبيوتر المحمول من النوع اتش بي حجم 15 بوصة كور أي سعة 256 جيجا بايت 1 تيرا 8 جي رام باللون الرمادي يكون بسعر 3159 بدلًا من 3299 ريال سعودي. تنزيلات اكسترا اليومية حقيبة الظهر من النوع اتش بي حزمة قيمة 15.6 مع السماعات اللاسلكية والماوس اللاسلكي يكون بسعر 149 بدلًا من 199 ريال سعودي. خصومات اكسترا الأسبوعية ميت بوك من النوع هواوي دي 15 حجم 15.6 بوصة كور أي 5 سعة 256 جيجا بايت باللون الفضي يكون سعره 2399 بدلًا من 2899 ريال سعودي.

خصومات اكسترا اليوم