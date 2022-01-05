شوف عروض جرير الأسبوعية على الجوال والشاشات واللاب توب تصل ل 70%

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عروض جرير السعودية، تكون شركة جرير من أقوى وأكبر المكاتب المتواجدة بين جميع المتاجر والأسواق في المملكة العربية السعودية، حيث أن العدد الخاص بالفروع في مكتبة جرير تم وصوله إلى نحو تسعة وثلاثون فرع في الكثير من الأماكن التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية، كما أن عدد موظفين مكتبة جرير نحو ألف ومائتان موظف من عدة جنسيات مختلفة، وأيضًا فإن أول فرع يخص مكتبة جرير بدايته في عام 1979 بمحل حجمه كان ضئيل متخصص من أجل بيع كافة الأدوات القرطاسية والمدرسية والكتب والمجلات بشارع المتنبي في الرياض.
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عروض جرير السعودية
خصومات جرير رائدة في الأسواق التي تختص في احتياجات المدارس والمكاتب، حيث يتواجد في مكتبة جرير كافة الألعاب التي يريدونها ويحبوها الأطفال مع توافر الأثاث المكتبي والأجهزة الكهربائية والأجهزة الإلكترونية، حيث أن مكتبة جرير تمتاز بسمعتها الحسنة والرائعة التي نالتها، وأيضًا فإن مكتبة جرير حصلت واستحوذت على شعبية واحترام كبير بكافة أرجاء المملكة العربية السعودية بين جميع العملاء ومجتمع الأعمال، كما أن مؤسس مكتبة جرير هو عبد الرحمن ناصر العقيل”.
تخفيضات جرير اليوم
- تنزيلات جرير على كمبيوتر المحمول من النوع هواوي حجم 512 جيجا بايت يكون بسعر 4899 ريال سعودي.
- عروض جرير الأسبوعية كمبيوتر المحمول من النوع هواوي حجم 256 جيجا بايت سعره يكون 2999 ريال سعودي.
- خصومات جرير مات باد من النوع هواوي تي إس 10 حجم 32 جيجا بايت يكون بسعر 699 ريال سعودي.
- سعر الساعة من النوع هواوي ووتش فيت يكون 399 ريال سعودي.
- شاشة الكمبيوتر من النوع هواوي تكون بسعر 3499 ريال سعودي.
- لاب توب من النوع هواوي بدقة 1080 إل سي يكون بسعر 749 ريال سعودي.
- سعر شاشة العرض من النوع هواوي تكون 3499 ريال سعودي.
- مجموعة الطلاء الأكريليك يكون سعره 229 ريال سعودي.
- مجموعة الألوان المائية تكون بسعر 365 ريال سعودي.
- سعر حامل الرسم يكون 199 ريال سعودي.
- دفتر الملاحظات باسيل فريزر يكون بسعر 19 ريال سعودي.
- حافظة الأوراق فايف ستار ستاي تكون بسعر 19 ريال سعودي.
- سعر عربة تعليق الملفات المزودة بعجلات تكون 295 ريال سعودي.
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