شوف عروض جرير الأسبوعية على الجوال والشاشات واللاب توب تصل ل 70%

عروض جرير السعودية، تكون شركة جرير من أقوى وأكبر المكاتب المتواجدة بين جميع المتاجر والأسواق في المملكة العربية السعودية، حيث أن العدد الخاص بالفروع في مكتبة جرير تم وصوله إلى نحو تسعة وثلاثون فرع في الكثير من الأماكن التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية، كما أن عدد موظفين مكتبة جرير نحو ألف ومائتان موظف من عدة جنسيات مختلفة، وأيضًا فإن أول فرع يخص مكتبة جرير بدايته في عام 1979 بمحل حجمه كان ضئيل متخصص من أجل بيع كافة الأدوات القرطاسية والمدرسية والكتب والمجلات بشارع المتنبي في الرياض.

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خصومات جرير رائدة في الأسواق التي تختص في احتياجات المدارس والمكاتب، حيث يتواجد في مكتبة جرير كافة الألعاب التي يريدونها ويحبوها الأطفال مع توافر الأثاث المكتبي والأجهزة الكهربائية والأجهزة الإلكترونية، حيث أن مكتبة جرير تمتاز بسمعتها الحسنة والرائعة التي نالتها، وأيضًا فإن مكتبة جرير حصلت واستحوذت على شعبية واحترام كبير بكافة أرجاء المملكة العربية السعودية بين جميع العملاء ومجتمع الأعمال، كما أن مؤسس مكتبة جرير هو عبد الرحمن ناصر العقيل”.

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