شوف عروض بنده اليوم خصومات وتخفيضات ليس لها مثيل تصل ل 70%

هايبر بنده يعمل على بيع كافة المستلزمات الغذائية والغير غذائية إلى جميع جهات المملكة العربية السعودية، كما أن السوق يعطى عدة أصناف بها جودة كبيرة ومرتفعة بسعر متناسب مع المواطنين والأفراد بالمملكة العربية السعودية، حيث أن شركة بنده قد حصلت على عدة جوائز أثناء تاريخها، ومن ضمن تلك الجوائز، هي جائزة أفضل وأحسن علامة تجارية يتم تواجدها في آسيا سنة 2011، وكذلك جائزة السعودية الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية في سنة 2013.

عروض بنده السعودية

شركة بنده حريصة من أجل تقديم أكبر وأقوى الخصومات مع أروع العروض، فيمن أن يتم تواجد وتوافر تلك العروض والخصومات سواء كانت بصورة يومية أو كانت بصورة أسبوعية.

حيث أن شركة بنده يكون لديها نحو أربعة مراكز يتم تخصصها في التوزيعات الرئيسية المتواجدة في المملكة العربية السعودية، وكذلك يتوافر لدى هذه الشركة ستمائة شاحنة تقريبًا من أجل توصيل حوالي سبعون ألف سلعة غذائية وكذلك غير غذائية إلى كافة أسواق هايبر بنده.

عروض بنده السعودية

الفاصوليا الخضراء من النوع داري مقدار 400 جرام 1 + 1 تكون بسعر 6.50 بدلًا من 13 ريال سعودي.

الخضار الداري عدد أربعة قطع مقدار 400 جرام سعرها يكون 9.95 بدلًا من 26 ريال سعودي.

2.5 كيلو جرام من البطاطس نوعها لامب وستون الخاصة بالقلي يكون سعرها 12.95 بدلًا من 25.95 ريال سعودي.

كيلو جرام من الفراولة نوعها داري تكون بسعر 7.95 بدلًا من 12.95 ريال سعودي.

تخفيضات بنده