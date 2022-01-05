شوف عروض العثيم اليوم خصومات وتخفيضات من 20 ل 70% لفترة محدودة

عروض العثيم السعودية، أصبحت شركة العثيم لديها نحو مائة ثلاثة وثمانون فرع يكونوا متواجدين في كل أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث أن الهايبر يشمل هايبر ماركت وركن وسوبر ماركت، مع تواجد حوالي واحد وثلاثون فرع يكونوا متواجدين بجمهورية مصر العربية، حيث أن شركة العثيم تتميز بتوافد العملاء إليها كل سنة، وأيضًا فإن شركة العثيم استقبلت نحو أربعون مليون زبون أثناء سنة 2013، كما أن المقدار المبيعات الخاص بالشركة قد وصل إلى حوالي خمسة مليار.

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عروض العثيم السعودية

خصومات العثيم يكون سوق مساهم متواجد بالمملكة العربية السعودية، كما أن الهايبر يعتبر من السلاسل الكبيرة والقوية المتواجدة في الترتيب رقم اثنان من الأسواق المركزية من جهة المبيعات بعد سوق بنده في الترتيب وهو الهايبر الذي يتبع مجموعات صافولا.

كما أن مجلة تسمى فوربس تتواجد في أمريكا قد قامت بتصنيف سوق العثيم سنة 2016 بأنه يتواجد في المنزلة التي تكون برقم 109 من ضمن القوائم الكبيرة والقوية من 200 شركة يتم تواجدهم في كافة أنحاء العالم العربي.

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