شوف أحدث عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية لشهر يناير ٢٠٢٢

عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية تقدم أحدث وأقوى العروض في الأسبوع الأول من شهر يناير للعام الجديد 2022، وذلك على جميع مستلزمات واحتياجات المنزل العصري من المنتجات والسلع المختلفة، وحيث أن هذه الفترة من كل عام تعتبر فترة تنافسية بين جميع شركات التسويق والبيع بالتجزئة، فهي تمثل فرصة عظيمة للمواطنين السعوديين لاقتناء جميع احتياجاتهم في هذه الفترة من العام للحصول على أفضل خامة وأوفر سعر خصوصا في قسم عروض الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، بالإضافة إلى عروض البقالة والسلع الغذائية، ومن خلال هذا المقال نستعرض لكم أفضل عروض قسم السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية.

عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية للسلع الغذائية:

التنمية دجاج مجمد كرتونة بها 10 حبات وزن الحبة 800 جرام بسعر 96.95 ريال سعودي بدلاً من138.50 ريال.

لحم خروف نعيمي بالعظم بسعر 38.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 49.95 ريال.

عرض ترويجي لربطة زيت نور بها 2 زجاجة سعة العبوة 1,5 لتر + 500 مل هدية بسعر 32.90 ريال سعودي بدلاً من 46.95 ريال.

الوليمة ستايل أرز مزة بسمتي وزن الكيس 10 كيلو جرام بسعر 62.95 ريال سعودي بدلاً من 76.95 ريال.

العربي زيت نباتي العربي ربطة بها 2 زجاجة سعة العبوة 1.5 لتر بسعر 24.95 ريال سعودي بدلاً من 36.95 ريال.

بابل أرز سيلا مزة باكستاني وزن العبوة 10 كيلو جرام بسعر 33.95 ريال سعودي للكيس بدلاً من 37.95 ريال.

عروض لولو هايبر ماركت اليوم للخضروات والفواكة الطازجة واللحوم الحمراء والبيضاء:

عنب أبيض بدون بذر جنوب أفريقيا بسعر 13.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 22.95 ريال.

ليمون بدون بذر، فيتنام بسعر 5.45 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 9.95 ريال.

عرض تفاح رويال جالا إيطاليا أو بولندا بسعر 5.95 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 9.95ريال.

خروف سعودي كامل نعيمي أنثى وزنه يتراوح وزنه من 18 إلى 20 كيلو جرام بسعر 694 ريال سعودي بدلاً من 899 ريال.

البشاير دجاج طازج وزن الكيس واحد كيلو جرام بسعر 14.90 ريال سعودي بدلاً من 17 ريال.

روبيان مزارع طازج 80/100 بسعر 21.90 ريال سعودي بدلاً من 26.95 ريال.

عروض منتجات الثلاجة والرقابة:

زيتون أسباني أسود أو أخضر بسعر 11.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 16.95 ريال.

جبنة اسكندراني مصرية بسعر 11.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 26.50 ريال.

جبنة شيدر أيرلندية أحمر بسعر 34.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 61.90 ريال.