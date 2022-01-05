شوف عروض بنده الالكترونية السعودية اليوم أقوى العروض من هايبر بنده hyper panda

عروض بنده الالكترونية اليوم في السعودية على أسعار اكسسوارات الجوال، وعروض الشاشات الذكية كبيرة الحجم للمساحات الكبيرة والصغيرة بتقنية 4K لصورة فائقة الوضوح ونقاء مذهل للألوان، كما تعرض يعرض هايبر بنده hyper panda مجموعة من الأجهزة الكهربائية الخاصة بالمطبخ من محضرات الطعام، أجهزة العجان والخلاط، المفارم الكهربائية، والعديد من المنتجات الكهربائية والإلكترونية في عروض حصرية من اليوم الأربعاء وحتى الثلاثاء المقبل، وذلك ضمن عروض العام الجديد من مختلف متاجر السعودية، بحيث يوفر متجر بنده الإلكتروني التخفيضات والخصومات حتى 50% من أسعار المنتجات، مما يخدم حاجات العملاء من المستهلكين ويساعدهم على تسوق منتجاتهم المفضلة من هايبر بنده أون لاين أو من خلال الفروع المنتشرة بالمملكة، وذلك مقابل أسعار مخفضة ومناسبة.

عروض بنده الإلكترونية

تسعى متاجر السعودية وبينها متجر بنده الإلكتروني تقديم أفضل أنواع المنتجات من الإلكترونيات والإحتياجات الشخصية والمنزلية، وذلك من خلال رفع مستوى الجودة وخفض التكلفة، بما يضمن للعملاء والمستهلكين تأمين احتياجاتهم الشهرية والمنزلية بأقل الأسعار، مما يساعدهم على التوفير، وتشمل عروض بندة الإلكترونية مجموعة من الشاشات التلفزيونية الذكية التي تعمل بمواصفات تقنية عالية الجودة، بحيث تعرض شاشات تلفزيونية تدعم نظام الأندرويد، الأمر الذي يسهل على المستخدم عملية التشغيل والتفاعل واستغلال المزايا التقنية بالشاشات الذكية لأكثر من غرض، وتضم العروض شاشات سكاي وورث SKYWORTH، شاشات دورا Dora، شاشات إمبكس Impex، شاشات تي سي أل TCL.

شاشة تي سي أل 70 إنش أندرويد سمارت تي في بسعر 3199 بدلًا من 4099 ريال سعودي.

شاشة إمبكس سمارت تي في 58 إنش، بتقنية 4K بسعر 1569 ريال سعودي.

بنده اكسسوارات الجوال

تشمل اكسسوارات الجوال مجموعة متنوعة من السماعات السلكية واللاسلكية، إلى جانب بنوك الطاقة كبيرة الحجم، والتي يمكنها شحن الهواتف الذكية أينما كنتم ولأعدة مرات خلال اليوم الواحد، فهي تصلح للرحلات والتنقلات العائلية التي تتطلب المبيت بعيدًا عن مصادر الطاقة الكهربائية المباشرة، وتتضمن العروض أيضًا اكسسوارات جوالات ماك، وغطاء سماعات ايربودز ماك، ومجموعة متنوعة من اكسسوارات الجوالات المختلفة.

غطاء سماعات اير بود مالك بسعر 10 بدلًا من 20 ريال.

اكسسوارات جوال ماك بسعر 64.50 بدلًا من 129 ريال.

شاحن جداري متعدد المخارج باللون الأبيض ماك بسعر 24.50 بدلًا من 49 ريال.

غطاء ايفون 11 برو فضي ماك بسعر 14.50 بدلًا من 29 ريال.

نقلنا لكم أقوى عروض بندة الحصرية وتخفيضات الإلكترونيات المقدمة من متجر بنده الإلكتروني، والمتوفر فروعه بجميع مدن السعودية، ويمكنكم التعرف على المزيد من التفاصيل حول أجدد التخفيضات في حالة متابعتنا، حيث نوافيكم بكل ما هو جديد ومتوفر بالفروع وعلى الموقع الرسمي لهايبر بنده، والذي يوفر للعملاء خصومات حصرية ومميزة إلى جانب العروض الأسبوعية، فتابعونا.