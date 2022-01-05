شوف أجدد عروض بنده الأسبوعية لشهر يناير وتخفيضات حصرية بمناسبة العام الجديد

عروض بنده هايبر بنده السعودية تقدم أفضل العروض في بداية العام الجديد ٢٠٢٢ على جميع مستلزمات المنزل العصري من السلع الغذائية، والأجهزة الكهربائية ومنتجات العناية الشخصية والمنزلية، وذلك في تصفيات نهاية السنة والجدير بالذكر أن تخفيضات هذا الأسبوع تصل حتى النصف على جميع احتياجات المنزل العصري، فيمكنكم شراء جميع احتياجاتكم الأساسية والكمالية من مكان واحد فقط من خلال التوجه إلى اقرب فرع من فروع بنده هايبر بنده المنتشرة حول المملكة العربية السعودية، أو الشراء أون لاين من خلال تطبيق بندة كلك، أو من خلال الموقع الرسمي للشركة.



عروض بنده الأسبوعية للأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية:

موزع مياه حار وبارد مع حافظة داخلية من جيباس بسعر 449 ريال سعودي بدلاً من 599 ريال.

فرن كهربائي مع شواية من جيباس سعة 42 لتر بسعر 259 ريال سعودي بدلاً من 379 ريال.

عروض محضرة قهوة من فليبس بسعر 179 ريال سعودي بدلاً من 229 ريال.

خلاط سينكور بسعر 215 ريال سعودي بدلاً من 299 ريال.

خلاط يدوي من فيليبس هاند بلندر بسعر 179 ريال سعودي بدلاً من 259 ريال.

عجانة سينكور كامل القطع والأجزاء بسعر 839 ريال سعودي بدلاً من 999 ريال.

توصيلة كهربائية الفنار 4 مخارج 5 متر + توصيلة كهربائية 3 مخارج 3 متر بسعر 155 ريال سعودي بدلاً من 210 ريال.

طقم كاسات شاي من باسباتشي مكون من 6 قطع بسعر 7 ريال سعودي بدلاً من 16 ريال.

عرض مصفاة ستانلس ستيل صغيرة متوفرة باللون الأبيض بسعر 20 ريال سعودي بدلاً من 32 ريال.

أقوى عروض الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية:

جوال الكاتيل 3 اكس جوال أندرويد سعة 128 جيجا بايت، 8 جيجا رام، يدعم الجيل الرابع 4جي بسعر 599 ريال سعودي بدلاً من 749 ريال.

تي سي ال 10 ال جوال أندرويد يدعم الجيل الرابع، وتشغيل شريحتين فقط بسعر 699 ريال سعودي بدلاً من 849 ريال.

شاومي ريدمي 9 اي جوال سعة 32 جيجا بايت بسعر 349 ريال سعودي بدلاً من 399 ريال.