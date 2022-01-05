شوف خصومات حتي 50% على أقوي العروض الأسبوعية المذهلة من بنده وهايبر بنده

وتتجدد عروض بنده الأسبوعية مع بداية العام الجديد وتسعي دئما لإرضاء عملائها بأجدد العروض وبأقوي الخصومات التي تصل إلى 50% على كافة المعروضات وتضمن لكم أقل الأسعار خلال التسوق عبر فروعها بالمملكة العربية السعودية توفر كميات مختلفة من عروض البقالة والسلع التمونية الاستهلاكية، كما تقدم أنواع متنوعة من المواد الجافة ومتوفر أيضا عرض 1+1، منتجات العناية بالبشرة والجسم والشعر للرجال والنساء.

خصومات حتي 50% على أقوي العروض الأسبوعية المذهلة من بنده وهايبر بنده

وتوفر بالعرض مجمدات مبردة من اللحوم والدواجن، وأنواع مختلفة من المياه الغازية، متاح تشكيلة فاخرة من أدوات وأواني، أجهزة منزلية كهربائية المطبخ متاحة العروض من يوم الأربعاء الموافق 5 يناير 2020 / 2 جماد الأخر 1443 وحتي نفاذ الكمية.

أقوي العروض من بنده وهايبر بنده

أقل الأسعار تقدمها بنده عند شراء مكرونة إيطاليانو أشكال متنوعة 4 حبات وزن الكيس 400 جرام بسعر 9.95 ريال سعودي بدلاً من 18.00 ريال سعودي.

المذاق الأصلي لشاي ربيع متوفر علبه 300 كيس فتلة سعر الحبة الواحدة 26.95 ريال سعودي بدلاً من 48.25 ريال سعودي.

الكمية محدودة لكل متسوق 3 كيس أشتري عرض التوفير أرز مزة أبو كاس سعر الحبة 52.95 ريال سعودي بدلاً من 82.95 ريال سعودي.

ضمان أقل سعر عند شراء قارورة زيت ذرة عافية 9 لتر سعر الحبة سعر الحبة 79.95 ريال سعودي بدلاً من 109.95 ريال سعودي.

متوفر كرتونة دجاج مجمد من فقيه 10 قطع × 1100 جرام بسعر 124.95 ريال سعودي بدلاً من 154.95 ريال سعودي.

أشتري يوسفي مصري سعر الكيلو 2.95 ريال سعودي بدلاً من 6.95 ريال سعودي.

متوفر جبن أبيض دبل كريم هنغاري سعر الكيلو 12.95 ريال سعودي بدلاً من 22.95 ريال سعودي.

يوجد جمبري مزارع 70/60 للكيلو بسعر 24.95 ريال سعودي بدلاً من 39.95 ريال سعودي.

جبنة موزاريلا مبشورةكمل الدسم المراعي 750 جرام + 250 جرام مجاناً سعر الكيس 26.95 ريال سعودي بدلاً من 33.50 ريال سعودي.

زبدة طبيعية غير مملحة من المراعي 3 حبات وزن 100 جرام بسعر 10.95 ريال سعودي بدلاً من 17.25 ريال سعودي.