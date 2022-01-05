انت الان تتابع تفاصيل خبر تعاطف كبير مع الفتاة المنتحرة بسنت خالد بسبب الإبتزاز الإلكتروني وإجراءات جديدة من المجلس القومي للمرأة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - بعد الواقعة المؤسفة التي شغلت الرأي العام المصري خلال الأيام الماضية، بشأن إقدام بنت في عمر الزهور للانتحار نتيجة لإبتزاز أحد الشباب معدومي الضمير والإنسانية بصور مفبركة ومسيئة، أدت لدخولها في حالة إكتئاب شديد نتج عنه تعاطيها لحبة الغلة السامة، للتخلص من حياتها بعد ضغوط تعرضت لها، مع وجود تعاطف كبير مع الفتاة من الجميع على موقع التواصل الإجتماعي.

النيابة تواصل التحقيقات مع الشباب بعد القبض عليهم

وفي سياق متصل قامت قوات الأمن بالوصول للأشخاص المنسوب إليهم التهم والقبض عليهم، والآن تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت امس الثلاثاء بإستخدام شخصين تم اتهامهما من والد الضحية بسنت بنشر صور لها وابتزازها مما أدى إلى تعرضها لضغط نفسي شديد دفعها للانتحار.

مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة تطالب الأهالي

أكدت مايا مرسي على جميع الأهالي في حالة تعرض بناتهن لمثل تلك الظروف الوقوف بجانب بناتهن والاستماع لهم جيد، وعدم الضغط عليهم بل بث الثقة والدعم والمساندة لهم، مع القيام بالإبلاغ عن أولئك أصحاف النفوس الدنيئة وعدم السكوت، لينال الجاني العقاب المفروض وفقا للقوانين.

المجلس القومي للمرأة أرقام مخصصة للإبلاغ عن مثل تلك الجرائم

في حالة حدوث حالات مشابهه لمثل تلك الأعمال ينبغي إتخاذ الخطوات التالية: