انت الان تتابع تفاصيل خبر تحديث إصابات كورونا في جميع الدول العربية عن يوم الأربعاء 5 يناير 2022 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - في خلال تلك الفترة التي تمر بها معظم دول العالم بصفة عامة، والدول العربية بشكل خاص بشأن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، طبقا لآخر التحديثات المعلن عنها داخل البلدان، سنوضح بيان مختصر عن عدد الحالات المصابة والمتعافين والوفيات في البلدان العربية، وذلك خلال يوم الإثنين الموافق 3 يناير 2022. بيان كورونا المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء 5 يناير 2022 عدد الإصابات عدد المتعافين عدد الوفيات 3045 424 3 إجمالي الإصابات إجمالي المتعافين إجمالي الوفيات 565482 543553 8886 بيان كورونا جمهورية مصر العربية يوم الثلاثاء 4 يناير 2022 عدد الإصابات عدد المتعافين عدد الوفيات 769 821 19 إجمالي الإصابات إجمالي المتعافين إجمالي الوفيات 388651 323001 21836 بيان كورونا دولة الكويت يوم الأربعاء 5 يناير 2022 عدد الإصابات عدد المتعافين عدد الوفيات 1482 201 0 إجمالي الإصابات إجمالي المتعافين إجمالي الوفيات 420796 412274 2468 بيان كورونا الإمارات العربية المتحدة يوم الأربعاء 5 يناير 2022 عدد الإصابات عدد المتعافين عدد الوفيات 2708 743 0 إجمالي الإصابات إجمالي المتعافين إجمالي الوفيات 774897 749254 2170 بيان كورونا دولة عمان يوم الأربعاء 5 يناير 2022 عدد الإصابات عدد المتعافين عدد الوفيات 252 43 0 إجمالي الإصابات إجمالي المتعافين إجمالي الوفيات 306492 300602 4117 بيان كورونا دولة البحرين يوم الأربعاء 5 يناير 2022 عدد الإصابات عدد المتعافين عدد الوفيات 1224 245 0 إجمالي الإصابات إجمالي المتعافين إجمالي الوفيات 285448 278144 1395 بيان كورونا دولة قطر يوم الأربعاء 5 يناير 2022 عدد الإصابات عدد المتعافين عدد الوفيات 1695 198 0 إجمالي الإصابات إجمالي المتعافين إجمالي الوفيات 255231 246274 618 بيان كورونا دولة اليمن يوم الأربعاء 5 يناير 2022 عدد الإصابات عدد المتعافين عدد الوفيات 3 0 1 إجمالي الإصابات إجمالي المتعافين إجمالي الوفيات 10146 7041 1985 بيان كورونا دولة المغرب يوم الأربعاء 5 يناير 2022 عدد الإصابات عدد المتعافين عدد الوفيات 5618 1485 5 إجمالي الإصابات إجمالي المتعافين إجمالي الوفيات 977579 944555 14872 بيان كورونا دولة الجزائر يوم الأربعاء 5 يناير 2022 عدد الإصابات عدد المتعافين عدد الوفيات 421 266 5 إجمالي الإصابات إجمالي المتعافين إجمالي الوفيات 219953 151095 6303 بيان كورونا دولة الأردن يوم الأربعاء 5 يناير 2022 عدد الإصابات عدد المتعافين عدد الوفيات 2296 3000 23 إجمالي الإصابات إجمالي المتعافين إجمالي الوفيات 1069549 1030501 12765 بيان كورونا دولة سوريا يوم الأربعاء 5 يناير 2022 عدد الإصابات عدد المتعافين عدد الوفيات 26 120 4 إجمالي الإصابات إجمالي المتعافين إجمالي الوفيات 50390 33001 2912 بيان كورونا دولة لبنان يوم الثلاثاء 4 يناير 2022 عدد الإصابات عدد المتعافين عدد الوفيات 5087 0 19 إجمالي الإصابات إجمالي المتعافين إجمالي الوفيات 740814 659448 9193. بيان كورونا دولة العراق يوم الأربعاء 5 يناير 2022 عدد الإصابات عدد المتعافين عدد الوفيات 516 320 9 إجمالي الإصابات إجمالي المتعافين إجمالي الوفيات 2095183 2066369 24191 بيان كورونا دولة ليبيا يوم الأربعاء 5 يناير 2022 عدد الإصابات عدد المتعافين عدد الوفيات 698 533 12 إجمالي الإصابات إجمالي المتعافين إجمالي الوفيات 391633 378579 5752 بيان كورونا دولة تونس يوم الأربعاء 5 يناير 2022 عدد الإصابات عدد المتعافين عدد الوفيات 2275 329 18 إجمالي الإصابات إجمالي المتعافين إجمالي الوفيات 731077 697222 25606 بيان كورونا دولة فلسطين يوم الثلاثاء 4 يناير 2022 عدد الإصابات عدد المتعافين عدد الوفيات 324 258 7 إجمالي الإصابات إجمالي المتعافين إجمالي الوفيات 440606 432524 4685 بيان كورونا دولة السودان يوم الأربعاء 5 يناير 2022 عدد الإصابات عدد المتعافين عدد الوفيات 754 0 9 إجمالي الإصابات إجمالي المتعافين إجمالي الوفيات 47272 38714 3340

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحديث إصابات كورونا في جميع الدول العربية عن يوم الأربعاء 5 يناير 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصر 5 وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.