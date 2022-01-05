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تحديث إصابات كورونا في جميع الدول العربية عن يوم الأربعاء 5 يناير 2022

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محمد حسين 0 تبليغ

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انت الان تتابع تفاصيل خبر تحديث إصابات كورونا في جميع الدول العربية عن يوم الأربعاء 5 يناير 2022 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - في خلال تلك الفترة التي تمر بها معظم دول العالم بصفة عامة، والدول العربية بشكل خاص بشأن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، طبقا لآخر التحديثات المعلن عنها داخل البلدان، سنوضح بيان مختصر عن عدد الحالات المصابة والمتعافين والوفيات في البلدان العربية، وذلك خلال يوم الإثنين الموافق 3 يناير 2022.

 

بيان كورونا المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء 5 يناير  2022

عدد الإصابات عدد المتعافين عدد الوفيات
3045 424 3
إجمالي الإصابات إجمالي المتعافين إجمالي الوفيات
565482 543553 8886

 

بيان كورونا جمهورية مصر العربية يوم الثلاثاء 4 يناير 2022

عدد الإصابات عدد المتعافين عدد الوفيات
769 821 19
إجمالي الإصابات إجمالي المتعافين إجمالي الوفيات
388651 323001 21836

 

 

بيان كورونا دولة الكويت يوم الأربعاء 5  يناير 2022

عدد الإصابات عدد المتعافين عدد الوفيات
1482 201 0
إجمالي الإصابات إجمالي المتعافين إجمالي الوفيات
420796 412274 2468

 

بيان كورونا الإمارات العربية المتحدة يوم الأربعاء 5  يناير 2022

عدد الإصابات عدد المتعافين عدد الوفيات
2708 743 0
إجمالي الإصابات إجمالي المتعافين إجمالي الوفيات
774897 749254 2170

 

بيان كورونا دولة عمان يوم الأربعاء 5 يناير 2022

عدد الإصابات عدد المتعافين عدد الوفيات
252 43 0
إجمالي الإصابات إجمالي المتعافين إجمالي الوفيات
306492 300602 4117

 

بيان كورونا دولة البحرين يوم الأربعاء 5 يناير 2022

عدد الإصابات عدد المتعافين عدد الوفيات
1224 245 0
إجمالي الإصابات إجمالي المتعافين إجمالي الوفيات
285448 278144 1395

 

بيان كورونا دولة قطر يوم الأربعاء 5 يناير 2022

عدد الإصابات عدد المتعافين عدد الوفيات
1695 198 0
إجمالي الإصابات إجمالي المتعافين إجمالي الوفيات
255231 246274 618

 

بيان كورونا دولة اليمن يوم الأربعاء 5 يناير 2022

عدد الإصابات عدد المتعافين عدد الوفيات
3 0 1
إجمالي الإصابات إجمالي المتعافين إجمالي الوفيات
10146 7041 1985

 

بيان كورونا دولة المغرب يوم الأربعاء 5 يناير 2022

عدد الإصابات عدد المتعافين عدد الوفيات
5618 1485 5
إجمالي الإصابات إجمالي المتعافين إجمالي الوفيات
977579 944555 14872

 

بيان كورونا دولة الجزائر يوم الأربعاء 5 يناير 2022

عدد الإصابات عدد المتعافين عدد الوفيات
421 266 5
إجمالي الإصابات إجمالي المتعافين إجمالي الوفيات
219953 151095 6303

 

بيان كورونا دولة الأردن يوم الأربعاء 5 يناير 2022

عدد الإصابات عدد المتعافين عدد الوفيات
2296 3000 23
إجمالي الإصابات إجمالي المتعافين إجمالي الوفيات
1069549 1030501 12765

 

بيان كورونا دولة سوريا يوم الأربعاء 5 يناير 2022

عدد الإصابات عدد المتعافين عدد الوفيات
26 120 4
إجمالي الإصابات إجمالي المتعافين إجمالي الوفيات
50390 33001 2912

 

بيان كورونا دولة لبنان يوم الثلاثاء 4 يناير 2022

عدد الإصابات عدد المتعافين عدد الوفيات
5087 0 19
إجمالي الإصابات إجمالي المتعافين إجمالي الوفيات
740814 659448 9193.

 

بيان كورونا دولة العراق يوم الأربعاء 5 يناير 2022

عدد الإصابات عدد المتعافين عدد الوفيات
516 320 9
إجمالي الإصابات إجمالي المتعافين إجمالي الوفيات
2095183 2066369 24191

 

بيان كورونا دولة ليبيا يوم الأربعاء 5 يناير 2022

عدد الإصابات عدد المتعافين عدد الوفيات
698 533 12
إجمالي الإصابات إجمالي المتعافين إجمالي الوفيات
391633 378579 5752

 

بيان كورونا دولة تونس يوم الأربعاء 5 يناير 2022

عدد الإصابات عدد المتعافين عدد الوفيات
2275 329 18
إجمالي الإصابات إجمالي المتعافين إجمالي الوفيات
731077 697222 25606

 

بيان كورونا دولة فلسطين يوم الثلاثاء 4 يناير 2022

عدد الإصابات عدد المتعافين عدد الوفيات
324 258 7
إجمالي الإصابات إجمالي المتعافين إجمالي الوفيات
440606 432524 4685

 

بيان كورونا دولة السودان يوم الأربعاء 5 يناير 2022

عدد الإصابات عدد المتعافين عدد الوفيات
754 0 9
إجمالي الإصابات إجمالي المتعافين إجمالي الوفيات
47272 38714 3340

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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