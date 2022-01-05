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انت الان تتابع تفاصيل خبر تحديث إصابات كورونا في جميع الدول العربية عن يوم الأربعاء 5 يناير 2022 والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - في خلال تلك الفترة التي تمر بها معظم دول العالم بصفة عامة، والدول العربية بشكل خاص بشأن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، طبقا لآخر التحديثات المعلن عنها داخل البلدان، سنوضح بيان مختصر عن عدد الحالات المصابة والمتعافين والوفيات في البلدان العربية، وذلك خلال يوم الإثنين الموافق 3 يناير 2022.
بيان كورونا المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء 5 يناير 2022
|عدد الإصابات
|عدد المتعافين
|عدد الوفيات
|3045
|424
|3
|إجمالي الإصابات
|إجمالي المتعافين
|إجمالي الوفيات
|565482
|543553
|8886
بيان كورونا جمهورية مصر العربية يوم الثلاثاء 4 يناير 2022
|عدد الإصابات
|عدد المتعافين
|عدد الوفيات
|769
|821
|19
|إجمالي الإصابات
|إجمالي المتعافين
|إجمالي الوفيات
|388651
|323001
|21836
بيان كورونا دولة الكويت يوم الأربعاء 5 يناير 2022
|عدد الإصابات
|عدد المتعافين
|عدد الوفيات
|1482
|201
|0
|إجمالي الإصابات
|إجمالي المتعافين
|إجمالي الوفيات
|420796
|412274
|2468
بيان كورونا الإمارات العربية المتحدة يوم الأربعاء 5 يناير 2022
|عدد الإصابات
|عدد المتعافين
|عدد الوفيات
|2708
|743
|0
|إجمالي الإصابات
|إجمالي المتعافين
|إجمالي الوفيات
|774897
|749254
|2170
بيان كورونا دولة عمان يوم الأربعاء 5 يناير 2022
|عدد الإصابات
|عدد المتعافين
|عدد الوفيات
|252
|43
|0
|إجمالي الإصابات
|إجمالي المتعافين
|إجمالي الوفيات
|306492
|300602
|4117
بيان كورونا دولة البحرين يوم الأربعاء 5 يناير 2022
|عدد الإصابات
|عدد المتعافين
|عدد الوفيات
|1224
|245
|0
|إجمالي الإصابات
|إجمالي المتعافين
|إجمالي الوفيات
|285448
|278144
|1395
بيان كورونا دولة قطر يوم الأربعاء 5 يناير 2022
|عدد الإصابات
|عدد المتعافين
|عدد الوفيات
|1695
|198
|0
|إجمالي الإصابات
|إجمالي المتعافين
|إجمالي الوفيات
|255231
|246274
|618
بيان كورونا دولة اليمن يوم الأربعاء 5 يناير 2022
|عدد الإصابات
|عدد المتعافين
|عدد الوفيات
|3
|0
|1
|إجمالي الإصابات
|إجمالي المتعافين
|إجمالي الوفيات
|10146
|7041
|1985
بيان كورونا دولة المغرب يوم الأربعاء 5 يناير 2022
|عدد الإصابات
|عدد المتعافين
|عدد الوفيات
|5618
|1485
|5
|إجمالي الإصابات
|إجمالي المتعافين
|إجمالي الوفيات
|977579
|944555
|14872
بيان كورونا دولة الجزائر يوم الأربعاء 5 يناير 2022
|عدد الإصابات
|عدد المتعافين
|عدد الوفيات
|421
|266
|5
|إجمالي الإصابات
|إجمالي المتعافين
|إجمالي الوفيات
|219953
|151095
|6303
بيان كورونا دولة الأردن يوم الأربعاء 5 يناير 2022
|عدد الإصابات
|عدد المتعافين
|عدد الوفيات
|2296
|3000
|23
|إجمالي الإصابات
|إجمالي المتعافين
|إجمالي الوفيات
|1069549
|1030501
|12765
بيان كورونا دولة سوريا يوم الأربعاء 5 يناير 2022
|عدد الإصابات
|عدد المتعافين
|عدد الوفيات
|26
|120
|4
|إجمالي الإصابات
|إجمالي المتعافين
|إجمالي الوفيات
|50390
|33001
|2912
بيان كورونا دولة لبنان يوم الثلاثاء 4 يناير 2022
|عدد الإصابات
|عدد المتعافين
|عدد الوفيات
|5087
|0
|19
|إجمالي الإصابات
|إجمالي المتعافين
|إجمالي الوفيات
|740814
|659448
|9193.
بيان كورونا دولة العراق يوم الأربعاء 5 يناير 2022
|عدد الإصابات
|عدد المتعافين
|عدد الوفيات
|516
|320
|9
|إجمالي الإصابات
|إجمالي المتعافين
|إجمالي الوفيات
|2095183
|2066369
|24191
بيان كورونا دولة ليبيا يوم الأربعاء 5 يناير 2022
|عدد الإصابات
|عدد المتعافين
|عدد الوفيات
|698
|533
|12
|إجمالي الإصابات
|إجمالي المتعافين
|إجمالي الوفيات
|391633
|378579
|5752
بيان كورونا دولة تونس يوم الأربعاء 5 يناير 2022
|عدد الإصابات
|عدد المتعافين
|عدد الوفيات
|2275
|329
|18
|إجمالي الإصابات
|إجمالي المتعافين
|إجمالي الوفيات
|731077
|697222
|25606
بيان كورونا دولة فلسطين يوم الثلاثاء 4 يناير 2022
|عدد الإصابات
|عدد المتعافين
|عدد الوفيات
|324
|258
|7
|إجمالي الإصابات
|إجمالي المتعافين
|إجمالي الوفيات
|440606
|432524
|4685
بيان كورونا دولة السودان يوم الأربعاء 5 يناير 2022
|عدد الإصابات
|عدد المتعافين
|عدد الوفيات
|754
|0
|9
|إجمالي الإصابات
|إجمالي المتعافين
|إجمالي الوفيات
|47272
|38714
|3340
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