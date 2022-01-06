نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم ارخص في السعودية وخصومات حصرية من العثيم ماركت على السلع في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم ارخص في السعودية، وتخفيضات العثيم ماركت أقوى على أسعار السلع والمنتجات الغذائية، حيث توفر اسواق العثيم مجموعة كبيرة من المنتجات الغذائية المحلية والطازجة والمصنعة والمستوردة بخصومات وتخفيضات مذهلة تصل حتى 60% من السعر الأصلي، وبذلك يوفر مول العثيم للبيع بالتجزئة أقوى عروض العام الجديد في جميع فروعه بالمملكة، ويمكن لعملائه طلب المنتجات والمقاضي الشهرية من خلال التسوق أون لاين من موقع العثيم الرسمي، ووذلك تسهيلًا على المواطنين إتمام عملية التسوق بأقل مجهود، وتتوفر في نشرة عروض العثيم الاسبوعية منتجات الأرز البسمتي بمختلف أنواعه وفقًا لبلد الإستيراد، والذي يعتبر من أساسيات المائدة السعودية، بالإضافة إلى عروض الزيوت النباتية وزيت الزيتون بأسعار حصرية.

عروض العثيم اليوم

يوفر العثيم ماركت عروض الأرز بأسعار مغرية وحصرية خلال العروض الأسبوعية، وتضم العروض أرز مزة من جودان، أرز بسمتي مزة من الزوادة، أرز سيلا بسمتي هندي من هالي، أرز بنجابي أبيض بسمتي من هالي أيضًا، ويضمن العثيم مول لعملائه جودة المنتجات والسلع المعروضة، وأيضًا عروض زيت الذرة وزيت دوار الشمس، إلى جانب زيت الزيتون البكر الممتاز من حيث الجودة والمذاق، وبالتالي يضمن للعملاء طعام مصنوع من منتجات صحية عالية الجودة.

5 كجم أرز بسمتي هندي من جرين فارمز بسعر 22.95 بدلًا من 40.95 ريال سعودي.

10 كجم أرز زوادة برمل مزة بسعر 27.95 بدلًا من 36.95 ريال سعودي.

عرض 10 كجم أرز جودان مزة بسعر 27.95 بدلًا من 36.75 ريال سعودي.

زيت زيتون هالي مزيج 750 مل بسعر 10.50 بدلًا من 15.95 ريال.

عرض 1+1 زيت هالي دوار الشمس 1.5 لتر بسعر 27.95 بدلًا من 33.50 ريال.

العثيم ماركت

في التخفيضات الأسبوعية من أسواق العثيم، يقدم العثيم أقوى العروض وتوفير أكثر على أسعار المنتجات داخل الكتالوج، والتي تضم مجموعة من المنتجات الأساسية في أي منزل والتي لا غنى عنها من منتجات التنظيف والتعقيم والتطهير، إلى جانب محارم المطبخ المستخدمة في التخلص من الزيوت والدهون الزائدة بعد عملية قلي الطعام، إلى جانب العروض على سائل التنظيف فائق التطهير والتعقيم من بريل، وتخفيضات على معجون الأسنان ومنتجات العناية بالشعر من شامبو وبلسم وغيرها.

عرض كورن فليكس 750 جم بسعر 16.95 بدلًا من 26.95 ريال سعودي.

1.5 لتر زيت ذرة هالي للطبخ بسعر 12.95 بدلًا من 14.95 ريال.

شامبو 400 مل هيد اند شولدرز بسعر 12.95 بدلًا من 23.95 ريال سعودي.

سائل غسل الصحون من فيري بلس بالليمون 800 مل بسعر 9.95 بدلًا من 16.50 ريال.

ننقل لكم أفضل وأقوى العروض والتخفيضات على أسعار المنتجات، ونتابع معكم أجدد العروض فور صدورها، تابعونا لمعرفة المزيد حول تخفيضات أكبر متاجر السعودية وأشهرها، والمنتشرة فروعها بمختلف أنحاء المملكة، إلى جانب الطلب من خلال مواقعها الرسمي مما يسهل على العملاء عملية الشراء والاختيار ما بين السلع.