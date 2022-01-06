نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أجدد عروض بنده السعودية لشهر يناير 2022 مع خصومات وتخفيضات كبيرة على منتجات المجلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أجدد عروض بنده السعودية لشهر يناير 2022 نستعرضها معكم حيث أن شهر يناير هو شهر العروض كما نعلم جميعًا، وبداخل بنده ستجد كل ما حلمت به بأرخص الأسعار مع أفضل جودة، وذلك لجميع المنتجات الداخلية وليس منتج واحد فقط، ننصحك باستغلال هذه العروض وشراء كل ما يلزمك سريعًا قبل نهاية العروض، ونحن اليوم سنعرض قائمة بأهم عروض بنده وكذلك الأسعار، يمكنكم متابعتنا.

أجدد عروض بنده السعودية لشهر يناير 2022

لم يقوم موقع بنده بتقديم عرض واحد فقط، بل قدم العديد من العروض التي يمكن استغلالها سريعًا واللحاق بها قبل انتهاء مدتها، ونحن نعرض أهم العروض خلال هذا الشهر هكذا:

هناك عروض من يوم 4 وحتى 6 نوفمبر بجميع الفروع.

والآن عرض الشتاء المستمر من يوم 27 أكتوبر وحتى نوفمبر بجميع الفروع.

عروض بنده الأسبوعية من يوم 10 من شهر نوفمبر وحتى يوم 16 من نفس الشهر.

منتجات بنده

الآن سنتعرف على أهم العروض المميزة داخل بنده وما تقدمه من منتجات بأرخص الأسعار، نتعرف عليها الآن في صورة نقاط وبشكل مبسط وهي:

يونيون اير شاشة ال ي دي سمارت 43 بوصة

سعر المنتج 3999 جنيهًا بدلاً من 5499 جنيهًا.

SMART.

Full HD.

RF.

2 USB.

2 HDMI.

ضمان 3 سنوات.

سامسونج شاشة 43 بوصة 4K

سعر المنتج 6499 جنيهًا بدلاً من 7799 جنيهًا.

4K.

RF.

SMART.

Reciver.

2 USB.

3 HDMI.

ضمان سنتين.

فريش فرن 36 لتر أسود

سعر المنتج 649 جنيهًا بدلاً من 899 جنيهًا.

لمبة.

36 لتر.

شواية.

1600 وات.

ضمان سنة.

هاند بلندر راون 1000 وات MQ5245

سعر المنتج 999 جنيهًا بدلاً من 1599 جنيهًا.

21 إعداد سرعة.

تربو.

خاصية جرش الثلج.

وعاء 600 ملل.

كبة 350 ملل.

كبة 1.25.

مولفيكس حفاضات ميجا مقاس 3 / 4 / 5 / 6

سعر المنتج 154.95 جنيهًا بدلاً من 265.95 جنيهًا.

هدية شامبو و بلسم جونسون 500 مللي.

عروض هايبر بنده

لا تقتصر العروض التي يتم تقديمها من قبل هايبر بنده عند ذلك الحد، فهي تقدم الكثير من العروض من آن لآخر وتكون على جميع المنتجات ومستلزمات المنزل، وإليك أبرز تلك العروض:-