نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو ماركت السعودية اليوم أرخص عروض الجوالات واكسسوارات الجوال من لولو Lulu في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم عروض لولو ماركت السعودية اليوم أوفر عروض الإلكترونيات، وتشمل خصومات لولو هايبر ماركت Lulu Hypermarket خصومات الجوالات وعروض اكسسوارات الجوال المميزة من حيث الجودة بأسعار منافسة، ويبدأ كتالوج لولو للعام الجديد 2022 بدايةً من الأربعاء 5 يناير وحتى الثلاثاء المقبل 11 يناير 2022، على أن تظل العروض سارية حتى نفاذ الكميات بمختلف فروع لولو ماركت، كما تشمل العروض أيضًا عروض أيفون 13 برو المتوفر بألوان مختلفة وأسعار متفاوتة، كما تشمل العروض أيضًا خصومات مذهلة على أكسسوارات الجوالات من سماعات لاسلكية، بنوك الطاقة، الراوتر المحمول من هواوي، إلى جانب بعض الإلكترونيات التي تسهل من عملية الولوج إلى الإنترنت بسهولة وبسرعة.

عروض لولو ماركت اليوم

يستعرض كتالوج لولو الجديد للإلكترونيات بعض الأجهزة الإلكترونية الذكية بأسعار منافسة وخصومات كبيرة، ويتميز هايبر لولو السعودية بتوفيره للأجهزة والإلكترونيات بشكل مستمر يخدم احتياجات المستهلك، ويضمن لعملائه الجودة والكفاءة الخاصة بمعروضاته، كما يوفر للمستخدمين خدمات الشحن عند التسوق من لولو ماركت أون لاين، وتشمل العروض على تابلت نوكيا تي 20 الذي يدعم واي فاي والمتوفر بذاكرة كبيرة الحجم بالنسبة لمنافسيه تصل حتى 64 جيجابايت، بالإضافة إلأى رام 4 جيجا، ويصل حجم الشاشة حتى 10.4 إنش، بينما يتمتع بكاميرا خلفية 8 ميجابكسل وأخرى أمامية بجودة 5 ميجاباكسل، وذلك مقابل سعر 829 بدلًا من 899 ريال.

جهاز 3*1 صانع القهوة 16 كبسولة اسبريسو نابولي + نسكافيه دولتشي جوستو كبسولات القهوة + اسبرتا صانعة القهوة المميزة بسعر خاص 799 ريال بدلًا من 899 ريال.

شاشة سكاي وورث سمارت تي في أندرويد 40 إنش LED بسعر 949 بدلًا من 1599 ريال.

جوال تكنو سبارك 8 متوفر برام 3 جيجا، ذاكرة داخلية 32 جيجابايت بسعر 409 بدلًا من 499 ريال.

لولو اكسسوارات الجوال

يوفر متجر لولو للبيع بالتجزئة أقوى عروض الإلكترونيات، والتي تشمل الساعات الذكية من ابل الجيل السابع، فهي تستخدم لعدة أغراض وتقوم بأكثر من وظيفة في آنٍ واحد، إلى جانب تواجدها مع المستخدم في أي وقت وأي مكان للإستمتاع بأدائها طوال فترة تشغيلها، وقد أصبحت الساعات الذكية من أحدث الصيحات العصرية فيما يتعلق بإقتناء الإكسسوارات، فهي تضفي الأناقة والرقي لمظهر المستخدم، كما أنها تساعد في تنظيم اسلوب حياة المستخدم بشكل يتناسب مع مهامه اليومية.

ساعة ابل الذكية الجيل السابع 41 ملم GPS بسعر 1749 بدلًا من 1849 ريال سعودي.

جوي روم ساعة ذكية بسعر 169 بدلًا من 199 ريال سعودي.

شاحن متنقل جوي 10000 مللي أمبير بسعر 49 بدلًا من 99 ريال.

قرص صلب خارجي من ويسترن ديجيتال ماي باسبورت 2 تيرا بايت بسعر 299 بدلًا من 380 ريال.

موسع نطاق الانترنت واي فاي من Netgear بسعر 149 بدلًا من 255 ريال.

نقلنا لكم أقوى عروض أسعار من لولو هايبر ماركت السعودية اليوم، والتي تشمل الإلكترونيات بمختلف أنواعها ومواصفاتها من جوالات وأجهزة ذكية، إلى جانب أجهزة ابل ايفون وساعات ابل الذكية، وتستمر العروض لمدة 7 أيام متتالية، نتابع معكم أقوى الخصومات والتخفيضات في مختلف متاجر السعودية فتابعونا لمعرفة المزيد.