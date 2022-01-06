نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف “مقاضيك الشهرية عندنا” عروض العثيم السعودية لشهر يناير 2022 Othaim Offers in January في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم السعودية لشهر يناير 2022 بالتنوع في خصوماتها الجبارة على مختلف السلع والمنتجات في جميع فروع شركة العثيم بالمملكة العربية السعودية، تتزايد محركات البحث حول أفضل العروض التي دوما تقدمها الشركة لجميع عملائها بأسعار لا تقبل المنافسة، تلك الأسعار التي تتميز بكونها في متناول أيدي الجميع، وسنعرض لكم من خلال موقعنا تلك العروض الممتازة.

عروض العثيم السعودية لشهر يناير 2022

تستمر شركة أسواق عبدالله العثيم لتجارة جميع السلع التي تلزم كل بيت بالمملكة العربية السعودية في تقديم العروض المدهشة والمميزة على مدار كل أيام السنة، فبالإضافة إلى العروض الشهرية والأسبوعية المعتادة تقدم أيضا أسواق العثيم عروض الويك إند خلال أيام الجمعة والسبت وهم من أيام العطلات للكثيرين وتقوم فيهم أسواق العثيم بتقديم عروض مميزة جدا ومفاجآت مدهشة لزوارها مما جعل زيارة فروع أسواق العثيم متعة حقيقية للمواطنين نظرا لفخامة أسواقها وتنوعها الذي يشمل كل السلع من أجود الخامات وأشهر الماركات.

كتالوج عروض العثيم لهذا الاسبوع

تقدم شركة عبد الله العثيم خدمات مميزة لعملائها مثل امتلاكها أسطولا ضخما من الشاحنات لتوصيل السلع إلى كل مكان في أنحاء المملكة وهي خدمة مجانية، ومن أهم هذه العروض ما يلي:

تخفيضات العثيم على مقدار كيلو جرام من الجبن الصفراء من الإسطنبولي بسعر 14.95 ريال سعودي.

خصومات أسواق العثيم على اللحم التيس البلدي مع العظام وزن كيلو جرام بسعر 53.95 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم على الروستو الحبش من النوع السنيورة المدخنة وزن كيلو جرام بسعر 55.95 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم في المجلة الجديدة

كانت بداية شركة أسواق عبد الله العثيم في عام 1980م وكانت سياسة الشركة من البداية هي إنشاء أسواق عصرية فاخرة ومتخصصة تغطي بها كل أنحاء المملكة العربية السعودية، بل وإنشاء أسواقها أيضا خارج المملكة سواء كانت أسواق بالدول العربية أو الآسيوية، وحاليا بالفعل أصبحت شركة عبد الله العثيم من أكبر الشركات السعودية المتخصصة في تجارة جميع أنواع السلع بنظام الجملة والتجزئة.

تقدم في فروع الشركة أشهر أنواع السلع من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية الحديثة والأدوات المنزلية والأثاث والمفروشات الفاخرة بالإضافة إلى أقسام هائلة للمواد الغذائية سواء كانت اللحوم الطازجة المذبوحة والمحفوظة بطريقة صحية والأسماك والمأكولات البحرية وثلاجات هائلة المجمدات وأيضا أقسام لعرض المعلبات.

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