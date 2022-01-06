شوف تنزيلات اكسترا بالسعودية اليوم على الأجهزة الكهربائية 50%

تخفيضات اكسترا في السعودية على الأجهزة الكهربائية، تعتبر عروض اكسترا في السعودية من أهم العروض في المملكة العربية السعودية بأكملها فتصل نسبة الخصومات المقدمة إلى العملاء في السعودية إلى 50% وأكثر، فالعروض تشمل أنواع مختلفة من الهواتف المحمول والأجهزة الكهربائية، فيوجد لاكسترا أكثر من قسم ليستطيع العملاء أن يستفيدوا من كافة الأجهزة وتتبعوا معنا في المقال التالي أقوى تخفيضات اكسترا في السعودية:

عروض اكسترا في السعودية اليوم على الأجهزة الكهربائية:

حرصت شركة اكسترا على أن توفر إليكم كافة الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات، فتعرض الشركة كافة الأجهزة في جميع الفروع الخاصة باكسترا وإليكم في السطور الآتية أبرز تلك الأجهزة:

خصم مقدم من شركة اكسترا اليوم على آبل أي ماك زي 12 دبليو آبل أم 1 و24 بوصة 16 جيجا 1 تيرا متوفر باللون الأزرق.

خصم اليوم من شركة اكسترا على آبل أي ماك 2021 أبل أم 1 و24 بوصة 256 جيجا بايت باللون الوردي.

توفر اكسترا على مكنسة بلاتينيوم من أجل التنظيف العميق 1200 واط ومتوفر باللون الأسود.

تقدم اكسترا تخفيضات على ماكينة تحضير القهوة فيليبس 1.2 لتر 1000 واط متوفر باللون الأسود.

تقدم اكسترا تخفيضات على ماكينات نسبرسو آلة جران لاتيسيما 6 وصفات حليب بلمسة من زر واحد متوفر باللون الأبيض.

عروض اكسترا على المكيفات في السعودية اليوم:

توفر اكسترا عروض ممتازة على مختلف أنواع المكيفات ومن بين تلك الأجهزة كلًا من التالي: