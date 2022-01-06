شوف تخفيضات 50% على الأجهزة والجوالات في اكسترا السعودية الآن

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عمر شويل - جدة عروض وخصومات اكسترا، توفر اكسترا على مختلف الأجهزة الكهربائية فتعمل اكسترا على أن تلبي كافة متطلبات العملاء وتقدم إليهم كل ما يحتاجون من أجهزة، فتصل نسبة الخصومات إلى أكثر من 50%، فيوجد لاكسترا أكثر من فروع وجميعهم يعملون على مدار الأسبوع دون حدوث أي تأخير وسوف نقدم لكم من خلال هذا المقال أقوى عروض اكسترا على الأجهزة.

خصومات اكسترا على الأجهزة

توفر اكسترا عروض على مختلف الأجهزة التي من بينها كلًا من التالي” هايسنس تكييف سبليت Hisense Split AC، كارير تكييف شباك Carrier Window AC، يورك تكييف سبليت York Split AC، ديكين باسيك تكييف سبليت Daikin Basic Split AC , 5 أم تكييف سبليت 5M Split AC، هيونداي تكييف Hyundai Air Purifier، براون مضرب متعدد المهام سرعات متعددة Braun Infiniti Muliiquick Smartspeed، كنوود محضرة طعام Kenwood Food Processor، رولي اكتشن كام كاميرا واي فاي Rollei Action Cam Wifi، سامسونج جالاكسي كي زووم Samsung Galaxy K Zoom، فوجي فيلم فينبيكس كاميرا FujiFilm Finepix Camera.

عروض اكسترا في المملكة العربية السعودية

توفر اكسترا عروض مختلفة على الأجهزة التي من بينها” ليكسار ذاكرة ميكرو عالية السرعة Lexar Micro SDHC High Speed With Reader، حزام كاميرا جوبرو Gopro junior Chesty Chest Harness Mount، حامل كاميرا ثابت Vanguard Tripod Espod Camera، سوني ذاكرة اس دي عالية السرعة Sony Micro SD Card Ultra Speed، توشيبا ذاكرة اس دي كارد Toshiba SD Card FG، برازر طابعة الوان ال اي دي مع ماسح ضوئي وتصوير ورق وفاكس Brother Colour LED Print Scan Copy Fax.

تخفيضات اكسترا السعودية على الأجهزة

توفر اكسترا المزيد من العروض التي من بينها كلًا من التالي أيضًا” هايسنس تكييف سبليت Hisense Split AC، كارير تكييف شباك Carrier Window AC، يورك تكييف سبليت York Split AC، ديكين باسيك تكييف سبليت Daikin Basic Split AC , 5أم تكييف سبليت 5M Split AC، هيونداي تكييف Hyundai Air Purifier، براون مضرب متعدد المهام مع سرعات متعددة Braun Infiniti Muliiquick Smartspeed.