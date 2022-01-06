نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معنى اسم هارون وأبرز الشخصيات الإسلامية التي حملته في المقال التالي

عمر شويل - جدة معنى اسم هارون، والذي يعتقد كثير من الناس أنه اسم عربي، بالرغم من أن الحقيقة غير ذلك تماما، حيث أنه اسم عبري الأصل، ويتم إطلاقه على العلم المذكر، ومعناه الجبل، وقيل أيضا أن اسم هارون أنه اسم عربي معناه الهرّ أو القط، وقد تم إضافة الواو والنون للتصغير تبعا للغة السريانية قديما، وقد ذكر الاسم مرتان في القرآن الكريم، فأما الذكر الأول ففي قوله تعالى في سورة مريم: ﴿يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا﴾، وأما الذكر الثاني فهو ذكر هارون الرسول أخ موسى عليه السلام، وجاء ذكره في أكثر من موضع في القرآن الكريم، ومنها قوله تعالى على لسان موسى في سورة طه: ﴿قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي * وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي * وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي * وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي * هَارُونَ أَخِي * اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي * وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي﴾.

أسماء معناها يشبه معنى اسم هارون

هناك الكثير من الأسماء التي تشبه أو تتطابق في معناها مع معنى هارون. وسوف نذكر أبرز هذه الأسماء فيما يلي:

إياد: فهو اسم علم عربي مذكر أيضا، ومعناه الجبل المحصن ومعقل قوي، ومن معانيه المتنوعة أيضا، كنف، وعضد، وحضن، وستر، وعضد.

رباح: وهو أيضا اسم علم عربي للمذكر، ويعني دابة صغير مثل الهر، وهو مصدر للفعل ربح. وهو بذلك معناه الربح أو المكسب، كما أن من ضمن معانيه الخمر.

شخصيات إسلامية مؤثرة حملت اسم هارون

كما ذكرنا من قبل فإن اسم هارون هو اسم أخو موسى عليه السلام وهو رسول كريم شدّ الله به عضد موسى الرسول النبي عليه السلام. لكن هناك شخصيات إسلامية شهيرة ذات ثقل كبير في تاريخ الإسلام ومنذ بعثة النبي محمد العدنان. وهذه الشخصيات هي:

1- هارون بن إسحاق

وهو أحد الرواة الثقاف في علم الحديث، اسمه هارون بن إسحاق بن محمد بن مالك بن زبيد. وكنيته أبو القاسم الكوفي الهمداني. عاش في الكوفة وولد بها ومات عام 258 هجرية، وهو في الطبقة الثالثة عشر من الرواة.

يقول عنه الإمام الذهبي في كتاب “سير أعلام النبلاء“.

الإمام الحافظ الثبت المعمر أبو القاسم ، الهمداني الكوفي . ولد سنة نيف وستين ومائة .

وسمع المطلب بن زياد ، ومعتمر بن سليمان التيمي ، وسفيان بن عيينة ، وحفص بن غياث ، وأبا معاوية ، وطبقتهم .

حدث عنه : الترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، وابن خزيمة ، وبدر [ ص: 127 ] بن الهيثم ، وابن أبي حاتم ، والقاضي المحاملي ، وابن صاعد ، وخلق كثير .

قال علي بن الحسين بن الجنيد : محمد بن عبد الله بن نمير يجله .

وقال النسائي ، وغيره : ثقة .

قلت : توفي في رجب سنة ثمان وخمسين ومائتين . وكان قد نيف على التسعين .

2- هارون الرشيد الخليفة العباسي الشهير

خامس خلفاء الدولة العباسية، والذي لم يكن من حظ أحد أن يذيع ذكره ويشتهر بعد الخلفاء الراشدين مثلما حظي “هارون الرشيد“. فلقد نشأ الرشيد في بيت ملك، وتم إعداده ليتولى مناصب قيادية عليا. فلقد عهد به أبوه الخليفة “المهدي بن جعفر المنصور” إلى من يقوم بتهذيبه وتربيته، ومن هؤلاء المربين “الكسائي“، والمفضل الضبي، وهما من إذا سمع ذكرهم وقفت العقول لهم إعظاما وتبجيلا في العلم واللغة والأدب.

ولد هارون الرشيد عام 149 هجريه، وازدهرت الدولة العباسية في عهده أيما ازدهار، حتى أنه قال ذات يوم محدثا السحاب: “امطري حيث شئت ..فخراجك لي”.