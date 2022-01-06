موقع المملكة العربية السعودية الفلكي والجغرافي وخصائصه

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عمر شويل - جدة تقع المملكة العربية السعودية في موقع استيراتيجي هام، حيث أنها تقع في قلب العالم القديم وتربط بين قاراته، كما أنها تقع في العروض المدارية الحارة، وتشغل المملكة ثلثي مساحة شبه الجزيرة العربية.

الموقع الجغرافي للملكة العربية السعودية وخصائصه

تقع المملكة العربية السعودية في أقصى الجنوب الغربي لقارة آسيا، وهو موقع متميز لأنه يربط بين قارات العالم القديم، فهي تربط بين قارتي أفريقيا وأوروبا.

وعاصمة المملكة هي الرياض.

وتبلغ مساحة المملكة العربية السعودية 2 مليون كم مربع تقريبًا،وتمثل تلك المساحة ثلثي مساحة شبه الجزيرة العربية تقريبًا.

وتعد المملكة ثاني أكبر دولة عربية بعد الجزائر.

كما أن المملكة تشرف على أكبر المعالم البحرية أهمية وهي البحر الأحمر والخليج العربي.

وتغطي الرمال حوالي ثلث مساحة المملكة، وتحتوي أراضي المملكة على ثروات ضخمة منها النفط والغاز الطبيعي.

كما تضم المملكة أكبر منطقة رملية متصلة في العالم، وهي صحراء الربع الخالي.

حدود المملكة العربية السعودية

تمتلك المملكة العربية السعودية حدود بحرية وحدود بحرية، حيث يحدها من الغرب البحر الأحمر.

كما يحدها من الجنوب اليمن وسلطنة عمان، ومن الشرق قطر والخليج العربي والإمارات العربية والمتحدة والكويت.

ومن الشمال يحدها العراق والأردن.

مناطق المملكة العربية السعودية

ويوجد بالمملكة 13 منطقة إدارية، وتشمل أهم المناطق الإدارية بالمملكة:

منطقة الرياض. مكة المكرمة. المدينة المنورة. عسير . جازان. الباحة. نجران. الجوف تبوك. المنطقة الشرقية. الحدود الشمالية. حائل. القصيم.

الموقع الفلكي للمملكة العربية السعودية

تقع المملكة العربية السعودية بين دائرتي عرض 16 إلى 32 شمال خط الاستواء، وتحتل حوالي 16 دائرة من دوائر العرض.

كما تقع بين خطي طول 34,35 و 55,40 شرق خط الطول الرئيسي جرينتش أي أنها تحتل حوالي 21 درجة من خطوط الطول.

ومن أبرز خصائص الموقع الجغرافي والذي يؤثر في مناخها:

أن معظم مساحة المملكة تقع داخل العروض المدارية الحارة

يتوسط المملكة مدار السرطان، وهو المدار الذي تتعامد عليه الشمس في فصل الصيف.

تتأثر المملكة بثلاثة أقاليم مدارية مناخية لأنها متسعة المساحة، وهي:

الإقليم المداري شبه الموسمي في المناطق الجنوبية الغربية في جبال الثروات (16 – 18 درجة شمال خط الاستواء)، ويتميز بأنه معتدل صيفًا بارد شتاءًا، مع وجود أمطار صيفية.

الإقليم الصحراوي الحار (18- 30 درجة شمالًا)، وهو حار جاف صيفًا بارد ممطر شتاءًا مع أمطار قليلة في الشتاء، وهو الأكثر اتساعًا وتأثيرًا في المناخ .

الإقليم المعتدل (30-32 درجة شمالًا)، ويتميز بأنه حار جاف صيفًا دافيء ممطر شتاءًا، ويوجد في مناطق المملكة الشمالية الغربية وهي مناطق قريبة من البحر المتوسط، لذلك تتأثر به مناخيًا.