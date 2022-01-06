نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف المهرجان الرقمي من نستو عروض وخصومات داخل فرعي الخبر والجبيل في المقال التالي
عمر شويل - جدة المهرجان الرقمي من نستو عروض وخصومات داخل فرعي الخبر والجبيل - ثقفني
المهرجان الرقمي من نستو يطرح مجموعة من العروض والخصومات على مختلف الأجهزة الإلكترونية وما يتعلق بها من كماليات وغيره، ويوفر نستو هايبر ماركت هذه العروض داخل فرعي الخبر والجبيل وبالطبع تسري العروض خلال فترة محدودة تنتهي بعد أربعة أيام، لذلك نعرض لكم نبذة عن المتوفر ضمن مجلة عروضهم.
المهرجان الرقمي من نستو
- على مدار العام تتنافس الأسواق والمتاجر بتوفير عروض جذابة للمستهلكين تشجعهم على شراء احتياجاتهم بأقل الأسعار الممكنة.
- ونستو هايبر ماركت من تلك المتاجر التي توفر خصومات باستمرار على معروضات متاجرها.
- وهذه المجلة التي نتحدث عنها اليوم أطلقت تحت اسم المهرجان الرقمي من نستو.
- ومن اسمها نستطيع استنتاج نوعية المنتجات التي تشملها الخصومات وهي الإلكترونيات.
- ومن خلال تصفح المجلة أستطيع إخبارك بأنه مهما كانت ضالتك في عالم الأجهزة التكنولوجية من المحتمل أن تجدها ضمن تلك العروض.
- فسواء كنت تبحث عن هاتف جوال أو هاتف ذكي أو لابتوب أو شاشة تليفزيون أو كماليات موبيلات ستجد ما تبحث عنه إن شاء الله.
عروض الموبيلات والتلفزيون
- لمحبي أجهزة أوبو التي أثبتت مكانتها توجد عدة خيارات أمامهم.
- oppo A94 الذي يأتي بذاكرة داخلية 8GB Ram وذاكرة تخزين 128 GB Memory، الهاتف معروض بسعر 999 ريال سعودي بدلًا من 1199 ريال.
- كما يوجد جهاز من أوبو من فئة 5G وهو قادم حديثًا، اسم الجهاز Oppo A74 5G، أما سعره 1199 ريال سعودي.
- يوجد عدد من الناس يود شراء هاتف جوال لكنه عادي مثل الهواتف القديمة وليس هاتفًا ذكيًا، وذلك لاستخدامات محددة في البيت مثلًا أو غير ذلك.
- وتوجد هواتف من نوكيا بتلك المواصفات ومعروضة كذلك ضمن المهرجان الرقمي من نستو بعروض وخصومات.
- مثل هاتف من نوكيا Nokia 105 4G/Ds، متوفر بسعر 112 ريال سعودي فقط.
- توجد تشكيلة أخرى كبيرة على الهواتف وأجهزة اللابتوب لكن دعونا لا نغفل شاشات التليفزيون المتوفرة.
- فخاصةً في فصل الشتاء نحتاج للشاشات في غرف النوم وعندها تكون الشاشات صغيرة مثل 32 بوصة.
- وضمن العروض تلفزيون جي ليد 32 بوصة فقط بسعر 419 ريال بدلًا من 599 ريال سعودي.
- كما توجد شاشات بأحجام مختلفة مثل 50 و55 و75 بوصة.
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