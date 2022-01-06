نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم الخميس اليوم والتخفيضات العملاقة التي تصل إلى 50% لشهر يناير 2022 في المقال التالي
عروض بنده اليوم الخميس اليوم، أسواق هايبر بنده من المراكز التجارية التي يفضلها العديد من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية وذلك لان جميع منتجات تتميز بالجودة وكل أسبوع يقوم بعمل مجموعة من العروض تتميز بخصومات تصل الى 50% من السعر الأصلي والكثير من المواطنين يبحثون عن العروض الخاصة به بداية العام الجديد و خلال هذا المقال سأتحدث عن العديد من العروض التي تقدمها هايبر بنده على منتجاتها خلال الأيام الأولى من السنة الجديدة.
أقوى خصم من عروض بنده اليوم الخميس السعودية.. تخفيضات مزلزلة للأسواق حتى 50%
عروض هايبر بنده المتجددة بالسعودية
يوجد في المملكة العربية السعودية الكثير والكثير من المراكز التجارية ولكن أهم وأكبر هذه المراكز هو هايبر بندة والتي يفضلها العديد من المواطنين السعوديين وهو تابع لمجموعة شركات، صافولا وله هو العديد من الفروع في المملكة العربية السعودية والفرع الرئيسي منه في مدينة الرياض.
عروض هايبر بنده بصفحة واحدة لبداية العام الجديد 2022
بمناسبة العام الجديد قامت مجموعة شركات بنده بعمل الكثير من العروض على منتجاتها متنوعه وهذه العروض سارية حتى نفاذ الكمية واليكم بعض هذه العروض في ما يأتي:
- عروض بنده اليوم يوجد داخل العرض خروف روماني بسعر 974.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر بندة جدة كما يوجد لحمه خروف سواكني بالعظم سعره الكيلو 52.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر بنده هذا الاسبوع روماني ربع خروف بسعر 259.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر بندة اليوم يوجد ربع امامي من خروف روماني بسعر 259.95 ريال سعودي.
- عروض بنده جدة فخذة خروف سواكني بسعر 54.95 ريال سعودي.
- بنده اليوم و تخفيضات بنده خروف سواكني بسعر 53 ريال سعودي.
- عروض بنده هذا الاسبوع دجاج التنمية طبق به ثلاث دجاجات 700 جرام بسعر .31.95 ريال سعودي.
- تخفيضات هايبر بنده جبنة ايدام فريكو هولندي بسعر 44.95 ريال سعودي.
- عروض بندة الاسبوعية سعر الكيلو من جبنة هاي لاند دوبل كريم 12.95 ريال سعودي
- عروض بندة الاسبوعي جبنة حلوم استرا 32.95 ريال سعودي.
- عروض بنده جده سعر جبنة نابلسية مغلية 29.95 ريال سعودي للكيلو.
- تخفيضات بنده اليوم يوجد جبنة موزاريلا فرسانا بسعر 24.95 ريال سعودي.
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