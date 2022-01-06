شوف عروض بنده الأسبوعية خصم 50% لفترة محدودة بمناسبة العام الجديد

عروض بنده الأسبوعية، هايبر بنده يقوم بتقديم أكبر العروض وأقواها ومعها أروع وأكبر الخصومات أيضًا التي تختص بمجال التجزئة المتواجدة بالمملكة العربية السعودية، حيث أن الهايبر يعد من المتاجر التي تختص بمجال البيع الذي يكون عن طريق التجزئة الأساسية التي تتواجد في أماكن الشرق الأوسط، كما أن شركة بنده تكون من السلاسل الكبيرة والقوية التي تشمل على نحو 200 متجر تقريبًا في أربعة وأربعين مدينة في المملكة العربية السعودية.

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عروض بنده الأسبوعية

يقوم سوق بتقديم الخصومات الرائعة والكبيرة والعروض القوية والمذهلة للغاية على كافة المنتجات والمستحضرات إلى كافة الأسواق التي تختص في بنده بالمملكة العربية السعودية، حيث أن تلك المستحضرات تكون متوافرة ومتواجدة بشكل يومي أو متوافرة بصورة أسبوعية، كما أنه حوالي مائة وعشرون ألف موظف يتم تواجدهم في السوق، وأيضًا أصبحت شركة بنده تتضمن على حوالي أربعة مراكز متخصصة بالتوزيعات الرئيسية في المملكة العربية السعودية.

عروض بنده السعودية

خصومات بنده الشهرية 3 * 50 جرام من منظف المراحيض نوعه داك يكون بسعر 21.95 بدلًا من 34.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده اليوم سعر منتجات دكتور بيكمان يكون 11.95 بدلًا من 16.50 ريال سعودي. تنزيلات بنده اليومية 3 لتر من المنظف والمطهر من النوع سنوفا يكون سعره 12.95 بدلًا من 19.95 ريال سعودي.

خصومات بنده اليومية

خصومات بنده الأسبوعية السائل المعقم والمطهر من النوع جينتو حجم 750 مل يكون سعره 14.95 بدلًا من 24.95 ريال سعودي. تنزيلات بنده الشهرية معقم الأسطح من ديتول مقدار 2 * 500 مل يكون بسعر 24.95 بدلًا من 42.25 ريال سعودي. تخفيضات بنده الأسبوعية منعم الأقمشة من النوع نولين بنسيم الحدائق حجم 3 لتر يكون بسعر 15.95 بدلًا من 22.95 ريال سعودي. عروض بنده الشهرية 500 مل من صلصة الفول الصويا من النوع كلاسيك مكاني تكون بسعر 5.50 بدلًا من 7.50 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم