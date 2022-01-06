شوف عروض بنده الأسبوعية خصم يصل ل 60 لمدة أسبوعين فقط

عروض بنده الأسبوعية يكون هايبر بنده من الأسواق الشهيرة والكبيرة للغاية، كما أن الهايبر يقوم بخدم تكثر عن مائة وستون مليون زبون متواجدين في المملكة العربية السعودية، وأيضًا يتواجدوا في جمهورية مصر العربية، حيث يعد سوق بنده من ضمن القطاعات الرائدة الهامة والضرورية المتخصصة في مجال التجزئة، كما أن الهايبر لديه سجل كبير ورائع يعود إلى سنة 1978، وكذلك فإن عمل سوق بنده يختص تحت قطاع التجزئة بصافولا التي تعتبر من القطاعات الهامة بالشركة.

عروض بنده السعودية

سوق بنده يكون متخصص في مجال التجزئة، وكذلك فإن الهايبر له الكثير من الأعمال الكبيرة والقوية بين جميع المتاجر مع تواجد مجهوداتها العظيمة والرائعة، وذلك لتشييد شركة قوية وناجحة بين كافة الشركة.

كذلك يتضمن هايبر بنده على أقوى وأروع العلامات بين كل المتاجر المتواجدة في المملكة العربية السعودية، وأيضًا شركة بنده قد مهدت طريقها لبناء عدة تصورات إيجابية للكثير من العلامات التجارية المتواجدة بالمملكة العربية السعودية.

عروض بنده السعودية

خصومات بنده من المفروم البقري من النوع السعودية مقدار 400 جرام عدد ثلاثة قطع تكون بسعر 7.95 بدلًا من 11.85 ريال سعودي.

تخفيضات بنده كيلو جرام من الروبيان للطبخ أسماك سعرها يكون 30.95 بدلًا من 47.50 ريال سعودي.

شوربة شعيرية مقلية سريعة التحضير من النوع إندومي مقدار 40 * 75 جرام للكرتون الواحد سعرها يكون 44.95 بدلًا من 52.75 ريال سعودي.

500 جرام من المكرونة بالقمح الكامل من النوع لاموليزانا عدد ثلاثة قطع سعرها يكون 11.95 بدلًا من 28.50 ريال سعودي.

تخفيضات بنده