شوف عروض بنده اليوم ولمده 10 أيام خصم يصل ل 60 ٪ على جميع المنتجات الحق العرض

عروض بنده السعودية، شركة بنده حريصة لتقدم الخصومات الكبيرة والمذهلة مع العروض القوية والرائعة، فمن الممكن توافر وتواجد هذه الخصومات والعروض أما أن تكون أسبوعية وكذلك أما أن تطرح بشكل يومي، كما أن شركة بنده تتضمن على أربعة مراكز متخصصة في التوزيعات الأساسية التي تتواجد في المملكة العربية، وأيضًا الشركة يكون لديها حوالي ستمائة شاحنة لتوصيل نحو سبعون ألف منتج غذائي وغير غذائي لكل أسواق متاجر بنده.

عروض بنده الأسبوعية بمناسبة العام الجديد تصل إلى 70 %

عروض بنده السعودية

خصومات بنده ببيع جميع المنتجات الغذائية والغير غذائية إلى كافة أرجاء المملكة العربية السعودية، حيث أن الهايبر يقوم بمنح عدة أصناف ذات الجودة العالية والكبيرة بالسعر الذي يتناسب مع الأشخاص والمواطنين في المملكة العربية السعودية، كما أن شركة بنده قد استطاعت أن تنال عدة جوائز خلال تاريخها، ومن هذه الجوائز، جائزة أحسن وأفضل علامة تجارية متواجدة في آسيا عام 2011، وأيضًا جائزة سعودية تخص المسؤولية الاجتماعية في عام 2013.

تخفيضات بنده اليوم

تنزيلات بنده على الجبن شرائح الساندويتش مقدار 200 جرام عدد اثنان حبة يكون بسعر 13.95 بدلًا من 19.90 ريال سعودي.

خصومات بنده 550 جرام من اللبنة التركية نوعها بريزيدن سعرها يكون 15.95 بدلًا من 21.25 ريال سعودي.

تنزيلات بنده شرائح الجبن إيدام بريزيدن مقدار 150 جرام تكون بسعر 8.95 بدلًا من 11.95 ريال سعودي.

1 لتر من كريمة الخفق كاملة الدسم من النوع بريزيدن تكون بسعر 20.95 بدلًا من 29.95 ريال سعودي.

خصومات بنده الأسبوعية