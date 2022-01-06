شوف عروض بنده الأسبوعية خصم يصل ل 60 لمدة أسبوعين الحق الخصومات

عروض بنده السعودية، يكون سوق بنده متخصص بمجال التجزئة، وأيضًا فإن السوق لديه العديد من الأعمال القوية والكبيرة بين كافة المتاجر، كما أنها أيضًا لديها مجهودات رائعة وعظيمة للغاية، وهذا لبناء شركة ناجحة وقوية بين جميع الشركات بالسعودية، وأيضًا يشمل سوق بنده على أكبر وأقوى العلامات بين كافة المتاجر التي تتواجد في المملكة العربية السعودية، وكذلك فإن شركة بنده مهدت طريقها من أجل تشييد عدة تصورات إيجابية لدى عدة علامات تجارية تتواجد في المملكة العربية السعودية.

عروض بنده الأسبوعية بمناسبة العام الجديد تصل إلى 70 %

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خصومات بنده يعد من الأسواق الكبيرة والمشهورة جدًا، حيث أن السوق يعمل على خدمة أكثر من مائة وستون مليون عميل يتم تواجدهم في المملكة العربية السعودية، وكذلك متواجدين في جمهورية مصر العربية، كما أن الهايبر يكون من إحدى القطاعات الرائدة الهامة والضرورية التي تختص بمجال التجزئة، حيث أن السوق أيضًا يمتلك سجل رائع وكبير يرجع إلى عام 1978، وكذلك فإن العمل الخاص بالهايبر متخصص تحت قطاع التجزئة في صافولا التي تعد من أهم قطاعات الشركة.

تخفيضات بنده اليوم

تنزيلات بنده على 400 جرام من التوت الكبير المشكل يكون سعره 10.95 بدلًا من 18.95 ريال سعودي.

عروض بنده السعودية كيلو جرام من فيليه الدجاج المغلف بالخبز الحجم الكبير يكون بسعر 23.95 بدلًا من 38.95 ريال سعودي

خصومات بنده شرائح الدجاج الشهي بالحجم الكبير مقدار 320 جرام يكون سعرها 14.50 بدلًا من 21.95 ريال سعودي.

تنزيلات بنده 24 قطعة برجر بلحم البقر مع البصل الكبير مقدار 1200 جرام تكون بسعر 22.95 بدلًا من 34.95 ريال سعودي.

320 جرام من كباب الدجاج بالحجم الكبير مقدار 320 جرام يكون سعره 8.25 بدلًا من 12.50 ريال سعودي.

400 جرام من لحم دجاج المفروم بالحجم الكبير تكون بسعر 7.95 بدلًا من 12.50 ريال سعودي.

دجاج تكا تندوري الكبير مقدار 240 جرام تكون بسعر 8.95 بدلًا من 13.95 ريال سعودي.

خصومات بنده الأسبوعية