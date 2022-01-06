شوف أضخم عروض مانويل جدة الأسبوعية على الاحتاجات المنزلية بأقوي الخصومات

فخامة التسوق مع مانويل الذي يبحث عن كل جديد لإرضاء جميع عملاه الكرام يضم هذا الأسبوع كافة أحتياجات كل منزل بأسعار خاصة مميزة بأقوي العروض والخصومات للعام الجديد يتوافر في فرع جدة فقط الخضروات والفاكهة الطازجة كما تقدم تشكيلة متنوعة من الأجبان بأرخص الأسعار المميزة الأسماك متوفر بفرع جدة فرعي مندرين وتشاينا تاون، وتوفر بقسم البقالة أنواع مختلفة من الأرز المصري قصير الحبة والسعودي البسمتي طويل الحبة، يتوافر في قسم العناية بالبشرة والجسم مجموعة متنوعة ومختلفة من ديتول سائل غسل وقطع صابون.

أضخم عروض مانويل جدة الأسبوعية على الاحتياجات المنزلية بأقوي الخصومات

تقدم نيفيا مجموعة رائعه لجميع السيدات للمحافظة على البشرة والجسم مثل بخاخ مزيل عرق، كريم مرطب، جل أستحمام، لوشن أستحمام، وتقدم أفضل ما لديها من أكبر الماركات للأجهزة الكهربائية المنزلية المطبخية متاحة العروض من يوم الأربعاء الموافق 5 يناير 2022 / 2 جماد الأخر 1443 تسمر لمدة أسبوع وحتي نفاذ الكمية.

فواكه وخضروات طازجة من مانويل جدة فخامة التسوق

يتوافر بالعرض بفرع مانويل جدة تفاح ذهبي ويحتوي على فوائد عديدة منها ملئ بالألياف الغذائية، يحسن صحة القلب، يوسع الأوعية الدموية بالجسم سعر الكيلو 5.95 ريال سعودي.

أشتري تفاح أحمر طازج الذي يحتوي على فوائد كثيرة منها يحارب الأمراض السرطانية، مضاد حيوي طبيعي للجسم، يحمي جدار المعدة من الألتهاب، يقي الأصابة من مرض الربو، سعر الكيلو 5.95 ريال سعودي.

أشتري رمان مصري وأستمتعي بفوائد يحمي القلب والأوعية من الجلطات والأنسدادت، يحمي الجسم من الأصابة بفقر الدم، يقوى الذاكره سعر الكيلو 6.95 ريال سعودي.