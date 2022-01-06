نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض جرير اليوم الخميس والتنزيلات الأخيرة لعروض نهاية العام على الإليكترونيات بصفة عامة.. شاهد الأسعار في المقال التالي
عروض جرير اليوم الخميس، jarir bookstore مكتبة جرير من المكتبات المشهورة جدا في المملكة العربية السعودية والتي تقوم ببيع العديد من الأجهزة الإلكترونية والأجهزة الكهربائية والأدوات المدرسية المتنوعة ويفضلها العديد من المواطنين بما العربية السعودية وذلك لأن جميع المنتجات والأجهزة الخاصة بها تتميز بالجودة العالية، كما أنها تقدم عروض متميزة جداً على المنتجات الموجودة بها وخلال مقال اليوم سأتحدث عن بعض العروض التي تقدمها مجموعة مكتبات جرير.
عروض مكتبة جرير الآن بالمملكة وتخفيضات جرير الرائعة تصل إلى 50% على الجوالات والتليفزيون والكمبيوتر والآيباد وغيرها
مميزات عروض الجوالات في جرير والتقسيط من جرير
يوجد العديد من الأمور التي تتميز بها مجموعة مكتبات جرير والتي تجعلها مفضلة لدى العديدين في المملكة العربية السعودية ومن أهم هذه المميزات أن جميع المنتجات الموجودة بها ذات جودة عالية جدا كما ان الإدارة الخاصة بها قوية ويوجد بها العديد من الكتب المستعملة، وبجانب وجود الأدوات المدرسية يوجد بها أيضًا أدوات كهربائية وأجهزة إلكترونية.
عروض جرير للجوالات وتخفيضات جرير 2022
تقدم مجموعة مكتبة جرير العديد من العروض على المنتجات الخاصة بها وخاصة من الأدوات الإلكترونية والأجهزة الكهربائية وتقدم مجموعة من العروض منها ما يأتي:
- كود خصم جرير سماعة رأس نوعها ستريس أركتوس سعرها مميز جدًا 299 ريال سعودي.
- عروض جوالات جرير يوجد هاتف محمول إل جي لون أسود حجم 65 بوصة بسعر 5799 ريال سعودي .
- عروض جرير ايفون وجوال ايفون 13 ميني الساعة التخزينية له 128 جيجابايت بسعر 3299 ريال سعودي وسوف يتم اخذ هديه قيمه 460 ريال سعودي.
- اسعار اللاب توب في السعودية مكتبة جرير لاب توب ابل ماك بوك سعره 4899 ريال سعودي.
- لابتوب جرير يوجد كمبيوتر لوحي للأطفال بسعر 599 ريال سعودي.
- عروض جرير هواوي سوار لياقة بدنية من شركة هواوي باند سعره 199 ريال سعودي .
- عروض لاب توب جرير يوجد كمبيوتر لوحي آيباد ميني يدعم جميع الشبكات بسعر 2349 ريال سعودي.
- عرض جرير على ايفون ١٢ جرير تقدم شركات جرير مجموعة من التخفيضات على آيفون 12 ميني سعة تخزينية 256 جيجابايت يصبح سعره 3899 ريال سعودي.
- عروض مكتبة جرير للجوالات يوجد تخفيض على آيفون 12 من السعة التخزينية 128 جيجابايت بسعر 3099 ريال سعودي.
- اسعار الجوالات في جرير آيفون 12 سعته التخزينية 64 جيجابايت سعر 2899 ريال سعودي.
- بطاقة سامبا جرير سماعة أذن لاسلكية من جرير بسعر مميز جدًا فقط 969 ريال سعودي.
- عروض جرير هواوي لابتوب من هواوي سعته 512 بسعر 4899 ريال سعودي.
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